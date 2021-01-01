中醫區錫機治療新冠肺炎臨床經驗與實際案例（下）

案例三：兒子的好友，一位45歲白人，在過去兩星期出現了很多新冠肺炎 的症狀，但沒有去檢測 。他在此期間感到極度疲乏，多次發高燒，退燒後不久又再出現，喉痛，失去味覺及嗅覺，肌肉酸痛，心胸氣促，且有胸悶，手腳酸軟無力。在此期間他雖曾用西藥退燒藥如 Tylenol，毫無療效。當他得知區醫師人在灣區，知道他的醫術超群，立即門診求醫，在飲用中醫師區錫機的處方中藥，兩天內立桿見影，所有症狀均消失了。 之後他去檢測 COVID-19，再過了兩三個星期，得知結果是呈「陰性」。可惜的是他在發病時並沒有去檢測，主因那時侯三藩市仍未有足夠的檢疫設施。無論如何，中醫師區錫機兩劑特效感冒藥，治好了他的高燒和所有COVID-19 的症狀，大約一星期後體力亦逐漸恢復正常了。

案例四：三月初，有一位朋友來探望我，離開時，他突然覺得心胸鬱悶，呼吸短促，同時覺得手腳無力，中醫師區錫機立即讓他留在車內，給他一杯熱胡椒水，要他一口氣飲下，飲完後不久，他感到心胸寬鬆了，體力也逐漸恢復過來，他才開車離去。離開前，中醫師區錫機給了他三帖藥，讓他回家後立即服用，將病毒排出。他飲完三帖藥，期間他自我隔離七天，以免他家人受感染，後一切恢復正常，氣促胸悶再無出現。根據中醫師區錫機對新冠肺炎的臨床經驗與分析，他認為病毒是先攻擊病患的心臟，使他們均出現極度疲倦的現象，此亦是心臟受傷的表現。他認為白胡椒水具有抗病毒的作用，並且可以立即把病毒由鼻腔驅走。飲我的感冒藥隨之可以使身體發汗，把病毒從身體皮膚排出，才不致出現呼吸的問題，病毒除了從尿液排出外，更可以從糞便以稀爛水狀排出。這位病人並沒有去檢測 COVID-19 是否呈陽性。飲完三劑特效感冒藥之後， 再無出現COVID-19 的任何症狀。中醫師區錫機的理論解釋是：如果心臟受到嚴重破壞，腦細胞便會出現缺血現象，進而導致更多身體五臟六腑的傷害，例如：出現失去嗅覺，味覺變鹹，及各種身體失調的現象，特別是呼吸困難的問題，導致心力衰退之結果，所以呼吸短促就是染上新冠肺炎之先兆，立即採用飲白胡椒水，可以幫助殺死這個新冠病毒，又一明證也！

總結以上新冠肺炎的病例，根據中醫治療疫病的理論和經驗，祇要配方是適合和藥力足夠的話，是可以戰勝Covid-19的。若讀者欲知更多有關抗疫之詳情，歡迎來電詢問。美國 電話：408-977-1117，香港電話：852-2528-3173，電郵：[email protected]，網址：https://tcmdrau.com。