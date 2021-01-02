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Grand Seiko SBGR321六十周年限量紀念腕錶

舊金山訊
Grand Seiko推出六款不同系列的紀念限量腕錶。
Grand Seiko推出六款不同系列的紀念限量腕錶。

「60」這個數字在日本文化中有著非凡的特殊意義，它是一個輪迴的結束與開始，因此也象徵著重獲新生。適逢品牌60周年，為慶祝這個特別的時刻，Grand Seiko推出六款不同系列的紀念限量腕錶，分別標誌著品牌不同錶款系列的製錶精髓與里程碑。其中SBGR321腕錶靈感源自於岩手山（Mt. Iwate）下雫石工作坊（Studio Shizukuishi）這個品牌腕錶製作的重要基地，全球限量2500支。

SBGR321六十周年限量紀念腕錶以40mm尺寸不銹鋼錶殼和同材質錶鍊打造，藍色錶盤重現品牌位於岩手山（Mt. Iwate）邊雫石工作坊（Studio Shizukuishi）所能望見，破曉時分的湛藍天空，秒針尾端的紅色則標誌著早晨太陽所泛出的微微紅光。而同樣的配色也被應用於錶背設計，搭配品牌標誌雄獅圖樣，完整體現品牌DNA。性能方面，腕錶搭載9S65自動上鍊機芯，能夠將平均誤差值控制於每日正五與負三秒之間，並擁有動力儲存72小時和100尺防水深。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688或Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888；或登錄http://www.chpremier.com

日本 DNA

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