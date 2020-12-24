想知道什麼是公共負擔嗎？

傳簡訊「benefits」一字到(650) 376-8006或上網KeepYourBenefitsCA.org

何謂公共負擔？

●公共負擔是一項移民 測試，用來確定您未來的生活是否主要依靠公共服務。

不要害怕，事實是：

●公共負擔測試不適用於大多數的移民

●公共負擔測試主要影響以家庭名義申請居留權的人

●您的家庭正在使用的服務不會傷害您的移民申請案件

以下是您可以安全使用的服務，無需進行公共負擔測試。

您擁有合法權利使用這些服務：

●新冠肺炎檢測、治療與疫苗接種

●加州 資助的兒童與年輕人（0到26歲）醫療保險 （Medi-Cal）

●加州孕婦醫療保險（Medi-Cal）、加州急難醫療保險（Medi-Cal）和縣府資助的健康計劃

●婦幼營養補助（WIC）、啟蒙計劃（Head Start）、學校營養午餐和疫情食品補助（Pandemic EBT）

●糧食銀行和送餐上門服務

●急難救助

●疫情失業救濟金

●加州全保（Covered California）財務協助

●育兒稅務補貼（Child Tax Credit）或所得稅減免（Earned Income Tax Credit）

●更多

請諮詢律師加以確認，加州移民律師可免費協助。

VISIT: bit.ly/CAImmServices

為可能的危機制定一項移民計劃，並為您的將來做好計劃。

VISIT: bit.ly/immpreptoolkit

獲得身為加州移民應得的健康與安全資源。

VISIT: www.cpca.org/immigration