加州兒童學前計畫。

First 5 California日前公佈了名為Professional Development to Support Teachers of Young Dual Language Learners in California(支援加州 雙語學童教師專業培訓的重點陳述)。

這份由美國 研究學院提出的最新報告,強調了學前教育 和照顧面臨的挑戰,以及確保學前教育老師接受如何教導雙語兒童專業培訓的重要性。這項調查是First 5 California斥資2000萬元提倡為學習一種以上語言的學童提供優質學習環境之努力的一部分。這份根據訪問加州各地學前計畫負責人之結果整理而成,詳情可上網站https://californiadllstudy.org/reports。

加州有將近60%的幼童屬於雙語學童,雙語學童的定義是從出生到五歲之間學習除英語之外另一種語言的幼童。2019年加州98%持有執照的學前教育中心和70%持有執照的家庭式托兒所(FCCHs)照顧至少一名雙語學童。研究結果顯示雙語學童如果能在幼童時期得到英語和家庭語言的適當支援,日後在學業上的成就會更高。

但是許多教師缺乏如何教導雙語學童的培訓,同時許多學前教育計畫缺乏能說學童家庭語言的教師,因而無法與學童的家人充分溝通。這次的調查結果顯示,78%的學前教育中心和69%的家庭式托兒所表示缺乏足夠受過如何教導雙語學童專業培訓的教師。儘管如此,只有25%的學前教育中心和托兒計劃要求工作人員參與以教導和支援雙語學童為重點的專業培訓。

另外一項在2020年七月以學前計畫負責人為對象的調查結果,則彰顯出新冠病毒(COVID-19)(https://www.air.org/project/impact-covid-19-early-learning-and-care-california) 對繼續提供學齡前幼童照顧造成的影響。得到在學校停課期間如何支援雙語學童的指南或資源的學前計畫不及總數的四分之一。

1998年通過的227號提案嚴格限制從幼稚園到12年級的雙語教育,徹底瓦解了雙語教學。然而近年來加州民眾的態度逐漸轉變,2016年通過的58號提案推翻了227號提案。此外,從大約2008年開始,日益充裕的資源提供教師必須的教學工具,讓他們更能夠在課堂中建立各地學前教育的指導方針。First 5 California為了辨識有效教學的統計方式,在2017年推出DualLanguage Learner Pilot Study(雙語學童前導研究)。加州州長Gavin Newsom更在近期的Master Plan for Early Learning and Care: California for All Kids(學前教育和照顧總體計畫:每一個加州兒童都包括在內)將對雙語學童的支援列為優先項目。

「由於加州學前教育及照顧計劃中的雙語學童人數眾多,上述調查的結果確認了州長學前教育和照顧總體計劃中建議加強針對教導雙語學童的專業教師培訓機會,」加州學齡前兒童委員會First 5 California執行總監Camille Maben表示。「這些機會必須確保所有類型的學前教育計畫都具備符合資格,能夠支援雙語學童的工作人員。在當前學前教育系統從新冠病毒的影響中逐漸復原時期,這一點尤其重要。」

First 5 California於1998年由選民投票通過10號提案後成立。10號提案向煙草產品徵稅作為對0到5歲幼童及家庭提供服務的經費。First 5 California計畫和資源是用來培訓及支援教師、家長、及托育人員在兒童一生中最關鍵的頭五年所扮演的重要角色,也幫助加州兒童在生命初期踏出穩健的第一步,並且成長茁壯。有關詳情,可參見www.ccfc.ca.gov。