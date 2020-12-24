健康與安全是基本人權

可安全使用的服務包括：

●新冠肺炎檢測、治療與疫苗接種。

●加州 資助的兒童與年輕人（0到26歲）醫療保險 （Medi-Cal）。

●加州孕婦醫療保險（Medi-Cal）、加州急難醫療保險（Medi-Cal）和縣府資助的健康計畫。

●婦幼營養補助（WIC）、啟蒙計劃（Head Start）、學校營養午餐和疫情食品補助（Pandemic EBT）。

●糧食銀行和送餐上門服務。

●急難救助。

●疫情失業救濟金。

●加州全保（Covered California）財務協助。

●育兒稅務津貼（Child Tax Credit）或所得稅減免（Earned Income Tax Credit）。

●更多。

您有使用以上這些服務的合法權利。

其他還有保護您個人隱私的加州和聯邦法律。

隨時了解情況，並保護自己擁有健康和安全的權利。

請使用以下連結，向加州保護移民家庭 聯盟（CaliforniaProtecting Immigrant Families Coalition）可信賴的夥伴查詢資訊。

健康資源

●了解公共負擔測試是否適用於您：

簡訊：傳「benefits」一字到650-376-8006

網站：www.KeepYourBenefitsCA.org

搜尋就近醫療中心：www.LocalClinic.net

免費新冠肺炎篩檢，不查收入或移民身份：bit.ly/CAcovidtest

●隨時查詢新冠肺炎更新資訊：

bit.ly/CAcovidupdates

●安全資源

諮詢律師了解移民系統如何應用在您的個人情況上：bit.ly/CAImmServices

●利用您的發言權聯絡民意代表：

bit.ly/UseYourVoiceCA

為可能的危機制定一項移民計畫，並為您的將來做好計畫：bit.ly/immpreptoolkit