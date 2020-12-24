健康與安全是基本人權
可安全使用的服務包括：
●新冠肺炎檢測、治療與疫苗接種。
●加州資助的兒童與年輕人（0到26歲）醫療保險（Medi-Cal）。
●加州孕婦醫療保險（Medi-Cal）、加州急難醫療保險（Medi-Cal）和縣府資助的健康計畫。
●婦幼營養補助（WIC）、啟蒙計劃（Head Start）、學校營養午餐和疫情食品補助（Pandemic EBT）。
●糧食銀行和送餐上門服務。
●急難救助。
●疫情失業救濟金。
●加州全保（Covered California）財務協助。
●育兒稅務津貼（Child Tax Credit）或所得稅減免（Earned Income Tax Credit）。
●更多。
您有使用以上這些服務的合法權利。
其他還有保護您個人隱私的加州和聯邦法律。
隨時了解情況，並保護自己擁有健康和安全的權利。
請使用以下連結，向加州保護移民家庭聯盟（CaliforniaProtecting Immigrant Families Coalition）可信賴的夥伴查詢資訊。
健康資源
●了解公共負擔測試是否適用於您：
簡訊：傳「benefits」一字到650-376-8006
網站：www.KeepYourBenefitsCA.org
搜尋就近醫療中心：www.LocalClinic.net
免費新冠肺炎篩檢，不查收入或移民身份：bit.ly/CAcovidtest
●隨時查詢新冠肺炎更新資訊：
bit.ly/CAcovidupdates
●安全資源
諮詢律師了解移民系統如何應用在您的個人情況上：bit.ly/CAImmServices
●利用您的發言權聯絡民意代表：
bit.ly/UseYourVoiceCA
為可能的危機制定一項移民計畫，並為您的將來做好計畫：bit.ly/immpreptoolkit
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