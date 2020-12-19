五力全開OurHope線上演唱會就在今晚

五力全開Our Hope線上演唱會，今晚（12月19日）晚上6點線上收看。

2020年，新冠肺炎疫情在全球各地肆虐，同時也在美國 地區造成極大影響，在美華人 除了感到生活不便外，也長期身心緊繃。世界日報為鼓勵美國華人走出疫情，邁向重新萌芽的2021年，邀請美國麥當勞贊助活動，特舉辦「五力全開Our Hope線上演唱會於12月19日美東時間晚上9點，線上播出。

世界日報等執行團隊邀請華語歌壇巨星彭佳慧、周興哲、林宥嘉以及YouTube 歌手陳以桐（Jason Chen）、蔡恩雨（Priscilla Abby）等5位知名全球性歌手，為大家獻聲開唱，希望帶給華人全新展望。

彭佳慧是金曲歌后，更因為參加中國<我是歌手>節目而再度擁有高人氣。她希望這次線上演唱會，能用歌聲帶給大家鼓勵的力量。所以彭佳慧將首唱她新專輯的一首歌<總是會好的>給與美國華人更多正面能量。

周興哲有情歌小王子、創作暖男及亞洲創作天王等稱號，其歌曲皆為他自創歌曲，其中兩首歌<以後別做朋友>、<你，好不好>的MV在YouTube點閱數均破億，也成為在周杰倫、林俊傑之後，擁有兩首歌破億點閱的華人歌手。當天他將演唱5首自創曲歌曲，請歌迷們拭目以待。

林宥嘉除了有迷幻歌喉讓人陶醉，更多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎。擁有迷幻王子稱號的林宥嘉，受邀這次演出，他覺得很開心更希望透過自己的迷幻嗓音唱歌給大家聽，並鼓勵華人朋友們，生活不要太緊張，用愉快心情迎接新的2021年，記得今晚與他一起<兜圈>，享受美麗時光。

Jason Chen陳以桐是台灣裔美國籍的雙語流行歌手，原為Youtube上的翻唱紅人，但近年來陸續推出自己的原創歌曲及專輯，截至2020年11月，Jason Chen陳以桐的YouTube頻道已有194萬人訂閱，以及超過3.8億的總點閱數。

蔡恩雨（Priscilla Abby）是馬來西亞華人，更是華語樂壇中的電音女歌手，故另外還有「電音公主」之稱號，也因為翻唱電子舞曲的曲風而在網路上爆紅。

這是一場空前且不能錯過的線上演唱會，歡迎大家一起來聽五位歌手唱出希望。只要上本活動網站，並提前登記即有機會獲明星親筆簽名的麥當勞T恤。今晚（12月19日），邀您全神貫注活動官網，跟我們線上收看一起迎接希望。Our Hope活動官網: ourhope.worldjournal.com/