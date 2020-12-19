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Messika Lucky Move流動鑽石系列珠寶

工商訊
Messika Lucky Move流動鑽石系列珠寶
Messika Lucky Move流動鑽石系列珠寶

一直以來，鑽石都是愛情及承諾的象徵，被視為最佳的定情信物。但對Messika品牌設計師來說，鑽石已不只是象徵永恆的愛。在品牌眾多的系列珠寶中，其致力於賦予珠寶新的性格，而可以突顯個人風格的鑽石珠寶設計在品牌的系列珠寶中被貼上時尚與地位的標籤，更成為女性獨立自主的宣言。同時，品牌創辦人Valerie Messika也希望將鑽石的配戴更加融入日常生活，使其更加休閒，能夠被女性隨心所欲地配戴。

而流動鑽石系列珠寶秉持著品牌的設計核心理念，完美展現了珠寶首飾的簡潔與靈活。承襲了這個品牌標誌性系列的經典流動鑽石設計，新推出的Lucky Move系列以圓形的18K金、玫瑰金及白金為底座，賦予幸運和祝福的設計理念，讓珠寶不只是飾品，同時也是為配戴者帶來幸福的幸運符。這些戒指、項鍊、耳環及手鍊首飾，除了流動鑽石外，也以不同的方式鑲嵌或鋪鑲鑽石，讓單一飾品呈現多種鑽石之美，並期許配戴者如同其突出的圓形外觀，一切都能幸運且圓滿。

欲知詳情，請親臨昌興珠寶鐘錶金行灣區二家旗艦店：Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688。Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888；或登錄http://www.chpremier.com。

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