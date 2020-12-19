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大古鐵器全美第一家專賣店

工商訊
大古鐵器全新到貨，大量新品歡迎親臨參觀選購。
大古鐵器全新到貨，大量新品歡迎親臨參觀選購。

台灣精品「大古鐵器」自從於2019 年在Cupertino開店以來廣受健康人仕喜愛，月前從台灣引進大量新品，除了炒鍋、燉鍋外，還有鑄鐵鴛鴦鍋迴旋鍋、CoCo 鍋以及壽喜鍋等，歡迎到店親選。

為了囘饋客戶，特於即日起舉辦「感恩酬賓」活動，店內消費全面85折，全美網上訂購可享九折及美國境內免運費。網址：takuironwareusa.com

「大古鐵器」2012年在台灣成立，當初是因為創始人林允進的夫人聽從醫師對其健康的建議，夫婦二人遂決定以精密的鑄造技術，投入對鑄鐵鍋及鑄鐵壺的開發與生產。時至今日大古鑄鐵器名聞國際，曾多次榮獲MIT台灣精品獎，品牌在台灣及世界各國均有註冊，2016年更在台創造了5000萬的營業額，2017年首銷日本、中國，2020年進駐北加州庫比蒂諾市。

大古鐵器是由無汚染生鐵原礦歷經1400餘度高溫溶鍊而成，天然純淨鑄鐵材質，內部無人工化學塗層，烹煮食材不僅不沾鍋，還可釋放二價鐵離子，補充人體鐵質，增加腸道益菌，並可降低糖化血色素。現代人注重養生，無水無油的健康料理，大古鑄鐵鍋絕對是第一選擇。鑄鐵鍋在出厰前均已代客以亞麻仁油開鍋，不僅可立即使用，燒出食材的原汁美味，更可以讓您氣色紅潤，元氣百倍。

大古鑄鐵壺在煮水的過程中釋放人體更容易吸收的二價鐵，且水會變成弱鹼，煮出來的水加入茶葉，泡出的茶湯，清澈順口、茶香四溢。經台灣醫藥大學實驗，連續90天飲用大古鑄鐵壺煮沸後的冷卻水，可增加腸道益菌，並降低糖化血色素。對人體健康非常有益。

大古（TAKU）鑄鐵食器，採用精密脫臘陶瓷鑄造技術，只有2-3mm厚度，輕量又耐用，一鍋在手代代相傳。聖誕、新年即將到來，您想送至愛的父母或家人一份健康的好禮嗎？大古鐵器為您「送溫暖送健康」，歡迎親駕庫市展館參觀選購，優惠期有限，請把握時機。

大古庫市展館位於：10215 S. De Anza Blvd., Cupertino (壽司國日本料理旁）營業時間為周二至周六上午10時至下午6時，周日上午11時至下午5時。（周一公休）

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