晨星之光基金會心靈微聲晴天雨停就在今晚

打開電腦讀了幾節新聞，有時真覺得這世界像瘋了似的。人一生不斷追尋嚮往著恬靜、安穩的時光，最好它來了就能永遠不走。可是，它往往不是遲遲不來，要不就是遲到早退。更無言的，有時竟在短時間內，連續經歷一個或數個迅雷不及掩耳、晴天霹靂的惱人事件…。

人世間充滿著無奈，擁有的一切如此易碎無法掌握。抬頭凝望。天地萬物、四時運轉本應不易改變，我們仍經歷了全球氣候的愈來愈非比尋常。如果連大自然都無定，有什麼是恆久不變的？再低頭看看人生，這樣的局面還能畫上什麼？

在這樣急轉直下的驚濤駭浪之中，人要怎樣理性、如何客觀？還能不氣餒？人生不如意事十常八九，不可預期的災難和變故如屋漏偏逢連夜雨的打擊。有時連續下了不知多久的雨，人都快發霉，心也跟著變陰沉。那時，多盼望晴天。有時乾旱、直白又刺眼，不知在艷陽下還要曝曬多久的大晴天裏。這時，又好渴望甘霖降下。然而接連不斷，彷彿永遠停不下來的小雨、中雨、大雨、暴雨 又來了。又祈求著可不可以快點停了吧，它卻依依不捨持續滴著淚…。

人生難道就這樣反反覆覆直到老去，直到凋零？如果什麼都會變，有什麼是值得信任倚靠的呢？哪裡才能找到真能給心溫暖的家呢？只要萬物呈現在眼前，我們被造就是推翻不了的事實，創造者也是必然的存在。

人真正應該尋求和倚賴的是這一位創造主。祂的信實、慈愛、救恩…祂的一切都不會改變。這位神肯定的告訴我們，是祂立了大地的根基，天地萬物都是祂手所造。就算有一天這天地要如外衣漸漸舊去，萬物都會成為過去、滅沒，唯有祂的年數沒有窮盡，祂的話也不會廢去。祂是永遠長存，唯一不變的。祂更告訴尋求祂的人，將一切的憂慮卸給祂，因為祂顧念我們，並賜我們夠用恩典。人要找尋和倚靠的，不就應該是這樣的一位神嗎？

可曾想過你的心靈有沒有一個能躲雨的家？有沒有一個能全然安心、放心的家？可知這位創造萬物的唯一主宰早已為你預備。唯有祂能使你得著真正的滿足和喜樂。不論你正經歷的是笑顏逐開還是淚眼婆娑，有主，主全都同在。在人生各樣處境裏，主都為你我預備了足夠的力量。或有餘或缺乏，都能由主得著面對的秘訣，只要願意尋求祂。

原文作者：MuMu，MuMu其他文章發表於晨星之光基金會心靈微聲部落格「MuMu隨手札記」。http://www.lmsfstudio.org。觀看寇紹涵牧師講道與生活信仰節目請上Youtube頻道搜尋Light of Morning Star Studio/晨星之光 或Facebook搜尋：晨星之光，歡迎訂閱和分享晨星之光頻道。