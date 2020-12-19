水餃之國 喜獲水餃之冠美稱

水餃之國，以最佳成績獲得水餃之冠美稱。S.F.Weekly: http://www.sfweekly.com/bestof/2009/award/best-dumplings-1526176/。

餃子，作為中國 美食，許多諺語在民間廣泛流傳，比如好吃不過餃子，舒服不過倒著。更有不到長城非好漢，不吃餃子最遺憾的說法，還有餃子就酒，越吃越有的運勢說道，還比如，縱有海珍一席，不如餃子一碗的講法，新年將至吃餃子過年，團團圓圓，聚會的必須有。更有甚者比喻，沒有她的地方，都是它鄉，有她就是家香，無一不例證，餃子的傳奇。

歷經數月S.F WEELY 2020評比活動剛剛拉下帷幕。水餃之國，以最佳成績獲得水餃之冠美稱。再一次印證。更是再一次對水餃之國水餃品蔬菜鮮，嚐水餃香真實寫照的證實。

水餃之國，多年來一直保持著傳統特色的新鮮和手工的老店特徵，以質量第一，客戶滿意第一為宗旨。每日從市場上採購新鮮蔬菜和肉料，加上親自熬製的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，此外還有手工擀皮，加上麵質優良，經篩選而定，使得餃子皮薄，餡大，一吃一兜油口感油（不是油）而不膩，另加上麵筋有勁，口感極好。新鮮手工水餃加上工作程序的嚴格把關，從料到陷，從餡到麵，從麵到樣，層層把關，道道檢合，缺一不可。真正做到餃子有心，餃子用心，餃子真心，餃子貼心，使得顧客吃到美心、舒心與安心。水餃之國不但擁有白菜、韭菜、芹菜、四季豆、嫩玉米、鮮薺菜、菠菜、青江菜、西葫蘆、冬菇、籮卜絲，搭配豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鮮蝦及素菜比例餡水餃、鍋貼、雲吞、盒子、餡餅，而且還有上海灌湯小籠包、生煎包、籮卜絲餡餅、蟹殼黃、豆沙酥餅，全部麵食點心100%手工擀皮，皮滑肉嫩，又有QQ水餃之稱。除此之外，水餃之國又新增拍黃瓜（農場鮮黃瓜）、花生拌黃瓜、香脆蓮藕、香菜拌乾絲、香菜拌腐竹、拌金針菇、醬肘花、涼拌耳絲、拌海帶絲、麻辣牛筋、拌粉皮及水果雞翅，蒜拌雲耳等碟碟精製小菜。爲了更好做到灣區 大眾的餃子人，水餃之國又新推出獨家研製酸菜餡餃子。酸菜親自醃擠，歡迎品嚐。

S.F.Weekly: http://www.sfweekly.com/bestof/2009/award/best-dumplings-1526176/

水餃之國地址：2048 Taraval Street, San Francisco, CA 94116，電話：415-665-6617（水餃外賣店），1713 Taraval Street, San Francisco, CA 94116，電話：415-566-6143（水餃堂食店）。網站服務：www.kingofchinesedumpling.com。