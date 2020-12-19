我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

骨刺傷腫特效靈敷貼劑

工商訊
Riaxin骨痛傷腫特效靈，無一般中藥的顏色、味道。安全、方便、無副作用。
Riaxin骨痛傷腫特效靈，無一般中藥的顏色、味道。安全、方便、無副作用。

RIAXIN骨刺傷腫特效靈敷貼劑面世20多年以來，一直得到世界各地用家的高度推崇。採用天然草本超級濃縮所製成，效果顯著，無副作用，適用於消炎、消腫、止痛、活血、化瘀、祛風、活絡、補骨、生肌等作用。不含類固醇及重金屬。

陳先生經醫生診斷為腰椎間盤凸出，服消炎止痛劑。冷熱敷、物理治療、拉腰牽引、打針封閉治療均無效。用美國Riaxin骨痛傷腫特效靈配方後一個月，已無疼痛，正常工作、游泳、打保齡球都無問題。

王先生三年前左邊膝頭開刀換了膝蓋，現在復發，左右兩邊膝頭都極痛，醫生叫他再開刀換新膝蓋。他怕再開刀，朋友介紹用Riaxin骨痛傷腫特效靈。解除了痛苦。不用開刀不用換膝蓋了。

張先生因旅行拿行李用力過度扭傷腰骨及腳踝，服用消炎止痛劑及看跌打無效，用Riaxin骨痛傷腫特效靈一個療程已經痊癒。

張女士有頸椎病，頸痛雙肩極痛、雙臂發麻達手指。服止痛藥打針、針灸、物理治療均無效。開刀好了。半年後又復發比未開刀前更痛。用Riaxin骨痛傷腫特效靈，已解除痛苦，他說，太神奇效了。

劉先生在餐館工作，因長期炒鑊炒菜造成職業病，肩痛、手肘痛、手腕痛，有時腰亦痛。各種醫治無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈多個療程疼痛消除。

楊小姐工作扭傷手指，不能伸直亦不能彎曲（彈弓指），楊小姐喜歡跳舞，時常穿高跟鞋，腳趾、腳踝常痛。凡有疼痛就用Riaxin骨痛傷腫特效靈，就解決問題。

劉先生因為長期酗酒造成股骨壞死，又因為年老時常腰骨痛，24小時都活在痛苦中，各種治療都無法止痛。用了Riaxin骨痛傷腫特效靈後，疼痛已減輕八九成。

羅先生的兒子打球扭傷腳踝，又跌傷膝蓋及扭傷手腕，看跌打、服止痛劑無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈後。疼痛消失患處恢復正常。

Riaxin骨痛傷腫特效靈適應症：骨刺、骨質增生、椎間盤凸出出、五十肩、頸椎、腰椎、膝關節腫痛、坐骨神經痛、腰肌勞損。網球肘、股骨壞死、痛風、骨退化、髖骨、四肢腫痛、類風濕性關節痛,勞傷、扭傷、撞傷、跌傷、閃腰、跌打、運動、撞車造成的神經、肌肉、骨骼、韌帶損傷，均有特效。能快速止痛消腫、生肌。無一般中藥的顏色、味道。安全、方便、無副作用。

它能快速消腫、消炎止痛、活血化瘀，祛風活絡和補骨生肌。患者只需將藥直接敷貼在患處，便能快速止痛消腫。敷貼容易，毋需煎藥，使用方便。一般中藥多為內服，要經過煎藥過程。而Riaxin骨痛傷腫特效靈則以敷貼的療法外敷，以減低胃、肝及腎臟的負擔,亦較方便易用，且全無副作用，更減少受手術之苦。不少患者用後均速速見愈，全球已經有無數人受惠。本品使用簡便。絕不用自行作任何加工，只需買回家拆下包裝，並貼於患處即可。一般貼6至8小時，隔一天再貼第二片，一般四片一療程已見效，其後可隔兩至三天貼視乎康復進度而定，並注意使用本藥期間不能與其他中藥一同使用，以防影響其療效（但西藥同用不受影響）。

美國 肌肉 游泳

上一則

舊金山聯合校區新一輪公校重開日期 迄未定案

下一則

灣區新增4014例26死

延伸閱讀

長時間盤腿坐 小心傷腰椎

長時間盤腿坐 小心傷腰椎
中西藥別亂合用 恐腦部、臟器出血

中西藥別亂合用 恐腦部、臟器出血
舒緩肩頸痠痛 脖子別亂轉

舒緩肩頸痠痛 脖子別亂轉

三高病患食補 小心藥物交互作用

三高病患食補 小心藥物交互作用
999感冒清熱顆粒 暖暖的很貼心！

999感冒清熱顆粒 暖暖的很貼心！
吳重璟醫師專治腳部疾病歡迎預約

吳重璟醫師專治腳部疾病歡迎預約

熱門新聞

金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩