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聯邦：員工不打疫苗 老闆有權解雇

聯邦醫療保險計劃截止日期12月7日 別擔心您還有時間

工商訊
趙世文 - 保險理財權威。
趙世文 - 保險理財權威。

如果您目前擁有聯邦醫療Medicare，俗稱紅藍卡，並且已經參加了補充保險計畫（C&D），那麼您必須在12月7日的截止日期之前進行計畫的「年度選擇/轉換」，該選擇/轉換將於1月1日2021年生效。

如果您僅有A部分，那麼12月7日的截止日期對你沒有影響，除非您同時擁有B部分，否則您無法參加補充保險計畫（C&D）。您可以在65歲後決定退休並且退出雇主集體計畫（Group）時激活B部分，這個可以在一年中1月到12月的任何月份開始。然後根據B部分的生效日期，在有效時間內參加補充保險計畫（C & D）。聯邦醫療Medicare還為您提供了在1月1日至3月31日（也稱為「開放登記期」）期間更改補充保險計畫的機會。所以，如果您在新的一年開始新計畫，可以看看是否願意全年保留這個計畫，如果想再次更改，可以在1月1日至3月31日期間進行。

在4月1日至12月31日期間，稱為「鎖定期」，通常您會繼續保留在去年12月7日前或1月1日至3月31日開放期選擇的計畫。但是，如果您有「特殊』情況，並且符合「特殊登記期限」的要求，您仍然可以進行計畫更改。例如，你搬離了原計畫所在的服務區，等等。

根據聯邦緊急事務管理局規定，由於加州山火的影響，灣區以下的郡有一個特殊登記機會。從現在到2020年12月31日：San Mateo County、Santa Clara County、Monterey、Santa Cruz、Solano, and Yolo。這意味著，如果您或照顧您的人沒有在12月7日前選擇/轉換保險計劃，並且居住在以上的郡，那麼仍然可以在2020年12月31日之前進行，而且僅限HMO計畫。請聯繫我們在灣區的4大地點辦理手續。

從現在到2021年1月31日：Napa、Sonoma、Mendocino、Fresno、Madera。這意味著，如果您或照顧您的人沒有在12月7日前選擇/轉換保險計畫，並且居住在以上的郡，那麼仍然可以在2021年1月31日之前進行，而且僅限HMO計畫。請聯繫我們在灣區的4大地點辦理手續。

聯邦保險補充計畫還提供以下其他福利，例如同時合資格紅藍卡Medicare以及白卡Med-CAL：多樣的牙科福利─（季度累積）；非處方藥津貼-（季度累積）；每年一次的視力檢查；個人緊急情況應急系統；助聽津貼；交通；無限次的針灸；健康飲食；醫療保險社區資源支持；健康在線服務和7天24小時護士在線服務；無限次的足病診治。

當您購買醫療保險計畫時，請務必比較福利，HMO網絡，PPO網絡，主要保健醫師以及專科醫生，醫院，藥房。不要只是尋找每月0元的方案。

我們作為健康保險專家已經31年了，對所有主要保險公司有著豐富的經驗，可以幫助您比較和挑選最適合您需要的計畫。我們代理全美各大保險公司計畫，如Anthem、Aetna、Alignment、AARP United Healthcare、HealthNet、Humana、Brand New Da、Imperial、CCHP。請趕快聯繫我們灣區4大地點諮詢詳情。

醫療保險 灣區 福利

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