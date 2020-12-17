富士專利4D-AI智能醫療按摩椅 聖誕節好禮 誰與爭鋒

全球正宗4D按摩椅只有一家「富士4D-AI智能醫療按摩椅」，而且受專利保護。

市面上按摩椅種類繁多，有3D、4D，甚至5D、8D都出來了。其實，全球正宗4D按摩椅只有一家「富士4D-AI智能醫療按摩椅」，而且受專利保護。它的4D機芯和智能軟件可以衍生出724種仿真手法，對人體GPS定點定位進行深度按摩。更獨特的是它能做人體脊椎矯正，消除腰痛、背痛、坐骨神經痛等病痛，深受美國醫學界喜愛。Google公司曾致信感謝富士醫療按摩椅對員工的貢獻。

D是英文Dimensions的意思。顧名思義，2D按摩椅的機械手，只能在上下、左右的二維平面空間運行；3D呢，不僅在上下、左右、前後的三維立體空間運行，還包括了3D軟件和硬件技術，實行了三維數字化操作，大幅提升按摩的舒適感，能有效按摩到肩部上方、一般按摩椅無法按摩到的部位。

那麽4D按摩椅呢？拿4D電影做比喻，它的銀幕、眼鏡跟3D一樣；但是它的座椅會隨著銀幕上的變化而晃動或轉動，下雨的時候會有細微的噴水，出現冰雪的時候，會有冷氣吹來，大大增強了體驗感。4D按摩椅，在3D基礎上通過AI技術、硬體改善，能精準定點、深度按摩，能深切體驗到按摩大師細膩豐富的手法，起到一定的治療作用；而一般的按摩椅只能消除疲勞、減壓放鬆、緩解疼痛。

富士FJ-8500這款4D按摩椅，有兩個智能傳感器可以檢測人的體型、脊椎彎度、肌肉 強度等；加上135CMSL軌道（目前最長的軌道，能覆蓋人體80%），智能軟件衍生出的724種超級仿真手法以及人體GPS定點定位程序，從而針對不同的人進行個性化的大師級按摩，A至Z從頭到腳的精準、細致的深層按摩。能有效清除乳酸堆積硬塊（造成肌肉酸痛、發冷、頭痛等癥狀），促進血液循環，放鬆改善睡眠，對慢性病有輔助康復作用。同時人體的免疫系統，通過淋巴回流，增加抵抗力，紓解壓力，預防病毒感染。它有7個級別可自我選擇，包括按摩球深度、牽拉強度、按摩強度、氣壓強度等；還有全身不同部位的精確熱療；釋放高濃度負氧離子，改善人體心肺功能、消除疲勞、讓人精力充沛。通過藍牙播放手機音頻，音色清晰，有許多老人把喜歡的音樂或以前的生活點滴錄下，邊按摩邊回憶昔日幸福時光。並具有脊椎矯正功能。它的「泰式拉筋」通過全身人橋牽引來調節脊柱。因為牽引可以增加間隙度，水分可以進入，減少或解除神經壓迫。它可以糾正「腳錯位」；消除腰痛、背痛、坐骨神經痛等；此外還可以重整骨骼、關節，促進腸道功能，解決便秘，消耗脂肪，美容保健等功效。

疫情 期間，工程師在家工作時間更長了，電腦病也越來越頻繁了，可是現在按摩店大多關門，如何解除病痛？這些高科技員工通常都有10萬、20萬的高額醫保 ，他們一旦因工作受傷，醫保公司將支付高額保費。所以醫保公司很願意為員工承擔購買按摩椅的部分費用，讓員工在家庭自我保健（Homecare）、康復。專門針對醫療保健的FSA計劃，今年（2020）存入帳戶的最高上限為2750月（家庭為5500元）。一些高科技公司，可能直接給員工一張存入5000元的信用卡，去購買醫療健身產品。

面對新冠病毒，為感謝灣區朋友多年厚愛，富士新品FJ-8500特推出「患難見真情」活動：疫情期間，購買者可享受高達60% Off；0利息分期付款60個月；10年保修，3年免費維修，終身保養。這相當於1天只花1塊錢！

富士醫療按摩椅旗艦店聖誕新年推出：在原有60%折扣基礎上，買一臺FJ-8500，送一輛價格1488元的潮牌家庭自行車以及課程培訓費。自行車數量有限，先買先送，售完即止。Fremont富士醫療按摩椅旗艦店地址：4399 Ingot Street, Fremont, CA 94538，電話：408-889-5550，1-888-266-1618。