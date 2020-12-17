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太子牌推出全民抗疫大優惠

舊金山訊
買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒，可獲贈價值75元鹿角靈芝60粒一瓶，數量有限，送完即止！
買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒，可獲贈價值75元鹿角靈芝60粒一瓶，數量有限，送完即止！

疫情與流感的傳播越顯嚴重，感染人數再創新高，許多地區已重新啟動居家避疫；然而，隨著居家遠程辦公和假期團聚、出遊，人與人接觸的機會增加，且待在密閉空間及室內的時間拉長，不論青壯年或年長者，暴露在疾病風險的危險性大幅提升；調節免疫力，維持身體的最佳狀態，是抵禦病毒重要因素。

面對疫症肆虐，太子牌近日推出贈送優惠，現購買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒（120粒），即送價值75元鹿角靈芝（60粒）一瓶，以助民眾增強免疫、養好體力，保持身體健康。

靈芝自古被稱為仙草，成分複雜，經現代科學實驗與分析，靈芝含有靈芝多醣，靈芝酸，氨基酸，甾醇，生物鹼等多種有效成分。靈芝多醣中的β-葡聚醣，經多項研究證實，能刺激並活化人體免疫細胞，藉此強化人體免疫反應，並運用人體自身的免疫系統對抗疾病，還能降低膽固醇、調整血壓，增強人體心血管功能。靈芝獨有的活性成分- 靈芝酸 A，可緩解過敏反應，提升血液內氧O2的利用率，改善肝臟功能；更有抑制癌細胞擴散、對抗腫瘤與抗發炎的特性。

靈芝的主要有效成分存於靈芝孢子，也就是靈芝的種子，其成熟時，靈芝菌蓋底部打開，孢子彈射出離開菌體本身。因此，一般市面常見的傘狀靈芝，其孢子已四散，存留於靈芝本身的孢子數量及有效成分相對有限。

太子牌北海道鹿角靈芝，採用北海道積雪時期的富含營養的原木栽培，期間緊密控管栽培環境的水、光照、溫度、溼度等，以達到最適合靈芝生長的環境條件，因此，靈芝孢子於培植過程中不會打開彈射，相反的，其繼續在靈芝菌體生長而生成鹿角狀，故稱之為：鹿角靈芝。其有孢子與營養價值完整被保存，有效成份比其他品牌高10倍以上。太子牌鹿角靈芝，經消毒殺菌後，在嚴格衛生管理的潔淨室中進行培，以達至純天然無汙染的水平。

近日透過綜藝節目乘風破浪的姐姐重新回歸大眾視線的松松姐姐陳松伶，原來也是太子牌北海道鹿角靈芝的忠實用家，松松在社交媒體貼文分享每天的保養秘方，每天忙於拍攝及參加活動的她，自己和老公早上最重要的一個任務就是：吃一粒太子牌鹿角靈芝丸，增加抵抗力和抗氧化。

太子牌鹿角靈芝買120粒一盒送60粒一瓶活動，於各大藥店與參茸行均可購買，讀者如不想出門，亦可在太子行官網www.popus.com購買，免運費直郵到家。有任何疑問，可透過電子郵件或電話與美國太子行聯繫。[email protected]，800-732-2328。

松松在社交媒體貼文分享每天的保養秘方，就是和老公一起早晚吃一粒太子牌北海道鹿角靈...
松松在社交媒體貼文分享每天的保養秘方，就是和老公一起早晚吃一粒太子牌北海道鹿角靈芝丸。

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