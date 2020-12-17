加州大學-硅谷中醫春季班 1月6日開學

獲獎學金醫科畢業同學合照。

加州大學 -硅谷（加大硅谷）California University─Silicon Valley（原河洛醫科大學）/ 非牟利機構，由多位名師精心策劃，推出學習中醫精華知識和技能嶄新的課程！春季班於2021年1月6日開學，現正接受報名中！有意一展抱負人士，歡迎洽詢報名。

「加大硅谷」稟承河洛醫科大學光大中醫醫學精髓的辦校理念，係由加州針灸局、加州教育局 （BPPE）認證，美國 移民局SEVIS批准頒發I-20，美國教育部所屬「東方醫學認證委員會」認證，畢業生可獲頒碩士學位。考取執照者，可以在加州及全美國就業或開診！

「加大硅谷」全方位中醫課程完善實用，並獨家傳授各家中醫學院裡獨一無二的「脊椎診斷學」─實現望聞問切+脊診的「五診合參」，大大提高中醫診斷的準確度及解決疑難雜症的突破性針法─「全息針法」，可治療如：前列腺肥大、偏頭痛、骨刺等增生性疾病。

值得一提的是，「加大硅谷」承蒙「莊氏基金會」的資助，特別設立「林山樵獎學金」，以資助真正熱愛、並將貢獻於中醫事業、經濟困難、而成績卓著的學生學習中醫！歡迎同學報名申請！申請資格是：凡大專以上畢業，任何專業背景的人士，均可申請。

學制：三年（以上）。「治病善其本、行醫重在德」，加大硅谷擁有一時之選、最堅強教授陣容，優秀名師有：針灸專家萬國志教授、婦科專家李冬妹教授、中醫博士都金星教授、中西醫結合楊洋教授、特殊針法楊磊校長、及張力教授等，都將以畢生所學傾嚢相授。學校每天並安排有各類患者供實習生臨床學習，從獨有的診斷法、針法、脊椎矯正法、醫療氣功妙法，到經典方藥技術有機的融合，實例講解、更能達融匯貫通、舉一反三、事半功倍之效。

加大硅谷「春季中醫碩士班」於1月6日開學，現正報名中！另外也歡迎報名參加興趣班，如：經絡學、中藥學、中醫營養學、中醫推拿保健、醫學氣功（養生氣功）、及太極等實用的家庭保健課程，讓自己及家人生活更健康、豐富多彩。

報名請洽校務辦公室：408-733-6678，就診電話：408-523-1228，website：www.cusv.us，email: [email protected]，加大硅谷校址：441 De Guigne Drive, Sunnyvale, CA 94085。