我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億

加州大學-硅谷中醫春季班 1月6日開學

舊金山訊
獲獎學金醫科畢業同學合照。
獲獎學金醫科畢業同學合照。

加州大學-硅谷（加大硅谷）California University─Silicon Valley（原河洛醫科大學）/ 非牟利機構，由多位名師精心策劃，推出學習中醫精華知識和技能嶄新的課程！春季班於2021年1月6日開學，現正接受報名中！有意一展抱負人士，歡迎洽詢報名。

「加大硅谷」稟承河洛醫科大學光大中醫醫學精髓的辦校理念，係由加州針灸局、加州教育局（BPPE）認證，美國移民局SEVIS批准頒發I-20，美國教育部所屬「東方醫學認證委員會」認證，畢業生可獲頒碩士學位。考取執照者，可以在加州及全美國就業或開診！

「加大硅谷」全方位中醫課程完善實用，並獨家傳授各家中醫學院裡獨一無二的「脊椎診斷學」─實現望聞問切+脊診的「五診合參」，大大提高中醫診斷的準確度及解決疑難雜症的突破性針法─「全息針法」，可治療如：前列腺肥大、偏頭痛、骨刺等增生性疾病。

值得一提的是，「加大硅谷」承蒙「莊氏基金會」的資助，特別設立「林山樵獎學金」，以資助真正熱愛、並將貢獻於中醫事業、經濟困難、而成績卓著的學生學習中醫！歡迎同學報名申請！申請資格是：凡大專以上畢業，任何專業背景的人士，均可申請。

學制：三年（以上）。「治病善其本、行醫重在德」，加大硅谷擁有一時之選、最堅強教授陣容，優秀名師有：針灸專家萬國志教授、婦科專家李冬妹教授、中醫博士都金星教授、中西醫結合楊洋教授、特殊針法楊磊校長、及張力教授等，都將以畢生所學傾嚢相授。學校每天並安排有各類患者供實習生臨床學習，從獨有的診斷法、針法、脊椎矯正法、醫療氣功妙法，到經典方藥技術有機的融合，實例講解、更能達融匯貫通、舉一反三、事半功倍之效。

加大硅谷「春季中醫碩士班」於1月6日開學，現正報名中！另外也歡迎報名參加興趣班，如：經絡學、中藥學、中醫營養學、中醫推拿保健、醫學氣功（養生氣功）、及太極等實用的家庭保健課程，讓自己及家人生活更健康、豐富多彩。

報名請洽校務辦公室：408-733-6678，就診電話：408-523-1228，website：www.cusv.us，email: [email protected]，加大硅谷校址：441 De Guigne Drive, Sunnyvale, CA 94085。

加州大學 美國 教育局

上一則

灣區單日確診暴增4162例 35死

延伸閱讀

加州單日新增確診逾5萬 南加 ICU病床可用率降至0%

加州單日新增確診逾5萬 南加 ICU病床可用率降至0%

78％加州人願打疫苗 亞裔意願最高

78％加州人願打疫苗 亞裔意願最高
中醫師趙愛秋談中醫的問答(二)

中醫師趙愛秋談中醫的問答(二)
紐約中醫學院冬季班1/4開學實施網路與課堂混合式教學模式

紐約中醫學院冬季班1/4開學實施網路與課堂混合式教學模式
大啖肥美螃蟹 中醫卻說「這些人」不宜多吃

大啖肥美螃蟹 中醫卻說「這些人」不宜多吃
冬天富貴手痛又癢 中醫「這幾招」輕鬆解決

冬天富貴手痛又癢 中醫「這幾招」輕鬆解決

熱門新聞

金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房
9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金
Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課