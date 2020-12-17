中國嘉德2020秋季拍賣會

中國嘉德2020秋季拍賣總成交額23.237億元，超出春季總成交的45%。

2020年12月6日，中國 嘉德2020秋季拍賣 會圓滿結束，總成交額達23.237億元。38個專場，5700餘件拍品，總成交率81%。其中10個專場100%成交，37件拍品成交價超千萬元，創造了13項拍賣成交紀錄。中國書畫板塊兩件億元珍品誕生，朱敦儒《暌索帖》以1.5065億元人民幣 成交，傅抱石《大滌草堂圖》以1.38億元成交。

其中，網路競投成交件數近40%，成交額近3億。吳昌碩《致三多花卉冊》以5175萬元成交，創網路同步拍成交價新紀錄。

對於此次秋拍，中國嘉德董事總裁胡妍妍女士表示，「如同登山者，中國嘉德的腳步始終堅實而向上。2020年疫情之下，中國嘉德再次通過大考，登上一個新的臺階。秋季拍賣總成交額23.237億元，超出春季總成交的45%。中國近現代和古代書畫均有過億元拍品的成交，中國書畫、二十世紀及當代藝術、瓷器、家具、佛像、古籍、珠寶有37件力作過千萬。面對巨變格局揆情度勢，擇良品，重組合，經由專業梳理的一場藝術盛宴，得到客戶的高度認可，成績可喜可賀。在新技術的助力下，網路買家活躍，新老客戶線上線下均有不俗表現，個人收藏家、企業、美術館、藝術基金多方共進，完美呈現新的市場版圖，未來可期。」