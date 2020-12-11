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中國信託銀行 領先華資銀行

工商訊
中國信託銀行全新官網改版推出，讓您足不出戶，即可在家進行【線上開戶】、【網上申請房貸】等全面數位銀行操作。
中國信託銀行全新官網改版推出，讓您足不出戶，即可在家進行【線上開戶】、【網上申請房貸】等全面數位銀行操作。

中國信託銀行（CTBC Bank）近年來積極發展數位銀行系統，讓客戶可以透過網路及行動裝置，不受時間及地點限制，不用到實體分行即可體驗便利的數位金融服務。全新官方網頁提供英文、繁體及簡體中文三種語言，不論在電腦或手機都可享有人性化及順暢的網頁瀏覽設計。

中國信託銀行關心客戶、員工及社區的健康安全，在疫情期間，了解客戶減少外出機會，銀行全面提供電話銀行，網路銀行及專人客服專線，讓客戶在家也可進行銀行業務。中國信託銀行因應市場趨勢及需求，加速數位銀行產品的開發進度，數位銀行開發團隊不斷測試系統介面，修正開戶安全程序及整合開戶資料，日前提前完成【線上開戶】功能，立即啟動上線。線上開戶方式簡單便利，客戶可使用家中電腦或手機，透過數位加密的網路程序建立個人資料，帳戶選擇及資金轉帳，開戶時間不超過5分鐘即可完成，大幅縮短一般開戶時間，簡單、安全又省時。

完成開戶後，可立即下載中國信託銀行行動銀行App，使用查詢帳戶餘額，帳戶轉帳，帳單支付，手機照相存入支票等功能，讓您不用出門也可完成辦理日常銀行業務。此外，中國信託銀行為AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過五萬五千台的自動提款機提款並且免收手續費。

除了存款產品可以線上開戶外，房屋貸款申請也可透過網路直接申請，系統提供人性化友善的申請程序，按步驟導覽申請人輸入相關資料，申請提出後，房貸專員將立即與申請人聯繫，簡化傳統房貸申請過程。

即日起，請上網www.ctbcbankusa.com體驗線上開戶及申請房屋貸款。

美國中國信託銀行擁有母行強大資金及資源做後盾，為您的企業建構國際化、多角化的版圖、提供您個人全球性及全方位的金融服務。2019年業績表現亮眼，稅前盈餘收入超過6000萬元，連續六年締造創紀錄的稅前盈餘。中國信託銀行總資產也創下了45億元的歷史新高，銀行貸款增長保持相對穩定，持續保持低信用風險高品質資產及健全的資本實力。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

中國 貸款 手機

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