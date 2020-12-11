我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「狐狸有洞 飛鳥有窩 人…」這位新閣員重視「家」

FDA批了！ 輝瑞疫苗最快下周一開打 民眾等「春天」

太子牌有機茗茶線上線下全面熱銷

工商訊
太子牌有機茶系列品風味佳，性價比高，是亞馬遜Amazon.com長年熱銷茶飲品牌。
太子牌有機茶系列品風味佳，性價比高，是亞馬遜Amazon.com長年熱銷茶飲品牌。

近來日本奈良縣立醫科大學研究團隊實驗發現，茶葉所沖泡的紅茶混和病毒30分鐘後，紅茶內含病毒量減少99.99%，茶飲有讓冠狀病毒不活化的表現。負責實驗的奈良醫大教授矢野壽表示，可能茶中所含的兒茶素有關，兒茶素會附著在流感病毒表面突起的蛋白質，使病毒失去改染力，故矢野壽一推測，對於新冠病毒也具相同效果。目前該項研究屬於實驗室研究階段，至於在人體內的效果，仍需進一步研究，希望喝茶能在民眾用餐時發揮防疫作用。

喝茶其實有很多益處，除了兒茶素外，茶的多項成分也被許多醫學機構證實對人體有益，茶葉中的咖啡鹼，可調節血壓降低心血管疾病風險；天然芳香分子可吸收並中和口腔異味改善口氣；胺基酸等物質，有助於調節人體血糖平衡；而茶胺酸則是可以舒緩壓力改善人體精神狀況。每天喝一杯茶，可維持身體健康及抗衰老。

美國太子牌有機中國茶包系列，從茶葉的選料，以至茶包的製作過程。均獲得國際有機組織ECOCERT SA認證，保證衛生可靠，飲用方便。

太子牌有機紅茶選用中國有機認證茶園內的雲南大葉種茶葉，從種植、篩選、發酵到烘培，質量嚴格管控，其專業製茶技術，使之香氣濃厚，口感香甜味醇。太子牌有機紅茶屬全發酵茶類，茶湯顏色偏紅褐色，茶胺酸等較高，具有極高抗氧化的效果；茶味甘醇濃郁，可清飲，也可加奶、蜂蜜或檸檬飲用。

茶歷史源遠流長，經過數千年的發展，茗茶早已成為我們日常生活、文化和藝術的一部分。太子牌有機茗茶，款式多樣且各具特色：太子牌有機綠茶採中國有機認證茶園內最幼嫰綠茶葉製成；太子牌有機白牡丹茶採輕度發酵工藝製作，最大化保留高抗氧化活性；太子牌有機茉莉花茶嚴選上等有機綠茶，以鮮香的苿莉茶窖製成；太子牌有機烏龍茶產自福建武夷地區，飲後唇齒留芳。

太子牌有機茶品風味極佳，包裝簡潔素雅，性價比高，是亞馬遜Amazon.com長年熱銷茶飲品牌。另外，太子牌有機茗茶於各大超市、雜貨店及電商均有售賣，想知道更進一步訊息或購買，亦可瀏覽太子行官網popus.com或致電美國太子行1-800-732-2328。

日本奈良醫大研究紅茶能使冠狀病毒不活化，有望在民眾用餐時發揮防疫作用。
日本奈良醫大研究紅茶能使冠狀病毒不活化，有望在民眾用餐時發揮防疫作用。

中國 美國 血壓

上一則

安森藍十字舉辦健康與保健

下一則

十二宮連環命案有突破 金山灣區老華僑驚懼憶往

延伸閱讀

又有富二代翻車…女星母親被爆老賴 「被限制消費」

又有富二代翻車…女星母親被爆老賴 「被限制消費」
天氣轉涼 太子金牌沖劑保護你

天氣轉涼 太子金牌沖劑保護你
轉涼天氣 雙毒高發季節 太子金牌沖劑全方位防護

轉涼天氣 雙毒高發季節 太子金牌沖劑全方位防護
天氣轉涼 雙毒高發季節太子金牌沖劑 全方位防護

天氣轉涼 雙毒高發季節太子金牌沖劑 全方位防護
中藥與科技結合新成果太子金牌宣肺敗毒顆粒助抗疫

中藥與科技結合新成果太子金牌宣肺敗毒顆粒助抗疫
太子牌新品泰式奶茶邀您一同做公益發起買就捐行動 分享美味 分享愛

太子牌新品泰式奶茶邀您一同做公益發起買就捐行動 分享美味 分享愛

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）

居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

2020-12-07 02:15
蘋果創辦人賈伯斯小女兒伊娃出道當模特兒。圖為她為美妝品牌Glossier拍攝的廣告照片。（網路影片截圖）

喬布斯小女兒 模特兒出道「大洗泡泡浴」

2020-12-09 00:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡