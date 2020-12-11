太子牌有機茗茶線上線下全面熱銷

太子牌有機茶系列品風味佳，性價比高，是亞馬遜Amazon.com長年熱銷茶飲品牌。

近來日本奈良縣立醫科大學研究團隊實驗發現，茶葉所沖泡的紅茶混和病毒30分鐘後，紅茶內含病毒量減少99.99%，茶飲有讓冠狀病毒不活化的表現。負責實驗的奈良醫大教授矢野壽表示，可能茶中所含的兒茶素有關，兒茶素會附著在流感病毒表面突起的蛋白質，使病毒失去改染力，故矢野壽一推測，對於新冠病毒也具相同效果。目前該項研究屬於實驗室研究階段，至於在人體內的效果，仍需進一步研究，希望喝茶能在民眾用餐時發揮防疫作用。

喝茶其實有很多益處，除了兒茶素外，茶的多項成分也被許多醫學機構證實對人體有益，茶葉中的咖啡鹼，可調節血壓 降低心血管疾病風險；天然芳香分子可吸收並中和口腔異味改善口氣；胺基酸等物質，有助於調節人體血糖平衡；而茶胺酸則是可以舒緩壓力改善人體精神狀況。每天喝一杯茶，可維持身體健康及抗衰老。

美國 太子牌有機中國 茶包系列，從茶葉的選料，以至茶包的製作過程。均獲得國際有機組織ECOCERT SA認證，保證衛生可靠，飲用方便。

太子牌有機紅茶選用中國有機認證茶園內的雲南大葉種茶葉，從種植、篩選、發酵到烘培，質量嚴格管控，其專業製茶技術，使之香氣濃厚，口感香甜味醇。太子牌有機紅茶屬全發酵茶類，茶湯顏色偏紅褐色，茶胺酸等較高，具有極高抗氧化的效果；茶味甘醇濃郁，可清飲，也可加奶、蜂蜜或檸檬飲用。

茶歷史源遠流長，經過數千年的發展，茗茶早已成為我們日常生活、文化和藝術的一部分。太子牌有機茗茶，款式多樣且各具特色：太子牌有機綠茶採中國有機認證茶園內最幼嫰綠茶葉製成；太子牌有機白牡丹茶採輕度發酵工藝製作，最大化保留高抗氧化活性；太子牌有機茉莉花茶嚴選上等有機綠茶，以鮮香的苿莉茶窖製成；太子牌有機烏龍茶產自福建武夷地區，飲後唇齒留芳。

太子牌有機茶品風味極佳，包裝簡潔素雅，性價比高，是亞馬遜Amazon.com長年熱銷茶飲品牌。另外，太子牌有機茗茶於各大超市、雜貨店及電商均有售賣，想知道更進一步訊息或購買，亦可瀏覽太子行官網popus.com或致電美國太子行1-800-732-2328。