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伯爵Possession系列女裝腕錶

工商訊
Possession腕錶，展現不同屬性的雅緻。
Possession腕錶，展現不同屬性的雅緻。

伯爵（Piaget）品牌一直擅長結合珠寶工藝與腕錶性能，打破兩者之間的界線，創造出融合不同屬性的雅緻錶款，而Possession系列腕錶便是具有此一特色的代表之作。靈感源自於同名系列珠寶的活動圓環，系列錶款以饒富趣味的旋轉式錶圈展示鑽石的靈動之美，傳達優雅動感的品牌性格，也使腕錶更加立體。柔美圓潤的曲線搭配鑽石的璀璨，從悠閒優雅到精緻成熟，保有風格上的變幻無窮，腕錶儼然成了永恆的時尚標誌。獨特的設計也呼應了女性獨立主宰自己生活的精神，鼓勵勇於表達自身性格與想法。

Possession錶款提供29mm和34mm兩種尺寸，並採用18K玫瑰金和精鋼材質打造錶殼，搭配可替換式鱷魚皮錶帶，可自由更換不同顏色，隨心所欲轉換風格。優雅簡約的銀白色錶盤飾以鑽石時標，旋轉式錶圈鑲飾一顆或多顆圓形美鑽，隨時隨地在佩戴者腕間旋轉閃耀。這款專為女士設計的腕錶不但保留了珠寶的瑰麗，兼具活潑及典雅的設計也像是護身符，讓配戴者盡情享受專屬自己的時光，與美好人生一同翩翩起舞，也驅使著源源不盡的活力和靈感泉源。

欲知詳情，請親臨昌興珠寶鐘鐘金行灣區二家旗艦店：Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688。Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888； 或登錄http://www.chpremier.com。

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