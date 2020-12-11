安樂居全美首創長者全面護理計畫

創立於1971年的安樂居（ON LOK），是一項專為長者開設的全面醫療保健計畫。服務包含聽力、眼科、牙科、足科和其它專科等合約醫生服務，另外，會員還可以去社交和娛樂、進行物理治療、就餐、見社工等。疫情 發生前，安樂居的車隊早上會將會員帶到七個分中心，下午再送他們回家，新冠疫情四月蔓延以來，安樂居則將所有服務改為居家護理形式。

相對其它機構的送餐服務，安樂居最大的不同是有專業營養師針對每一位會員量身訂做每一份營養餐。例如是否有腎病或高膽固醇或高血壓 等，安排配送不同的餐飲。某些長者是素食的，或者對部分食物過敏，營養師會詳細記錄以幫助搭配食材。同樣的食材，做法可能也不一樣。比如胡蘿蔔，如果是送餐給牙齒不佳的長者，可以切碎或打爛再裝餐盒送出去。

安樂居並非給每一位會員都安排送餐，而是根據長者的需求來安排。部分長者跟家人一起居住，家裡已有一日三餐，安樂居則會跟家人溝通如何改善長者的飲食。如果早餐只吃麵包的長者，營養師會提議加雞蛋 和牛油果；不吃肉的長者，營養師會提議可以食豆類、小扁豆、雞蛋和喝牛奶和豆奶來吸收蛋白質。營養師深入了解長者飲食習慣，提供每位會員有關纖維、蛋白質及其它營養的搭配教育，這對患有腎病、糖尿病、膽固醇、血壓高、血糖高等症狀的長者尤其重要。

如果會員需要緊急服務，安樂居有24小時熱線。此外，安樂居還有上門照顧長者的家居護理服務，幫助提醒長者吃藥、打掃房間等。

在當前的疫情之下，很多會員都表示，「很幸運能有安樂居的會員服務。面對居家避疫，如果沒有安樂居的服務，不知道如何解決煮飯、洗衣服、買菜等問題。」安樂居在新冠疫情期間，仍然有專業團隊提供餐飲、社工諮詢、智力遊戲、視訊遠程診療、案例管理、護理及監測等服務。

成立近50年，「安樂居」總是以長者健康為重，客製化的全面護理服務，讓長者更安心。想要申請加入PACE計畫的長者，需年齡在55歲以上，並且是居住在舊金山郡、佛利蒙、聯合市， 聖荷西的服務範圍內。首先安樂居會對有意加入者做一個評估，通過評估後，再經過州府審核，就可以參加。

有關安樂居的更多詳情，可致電華語專線866-526-9622，或掃描世界日報安樂居廣告上的二維條碼。