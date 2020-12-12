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五力全開Our Hope 線上演唱會

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五力全開 Our Hope線上演唱會 上網登記有機會抽明星親筆簽名衣服或小物。
五力全開 Our Hope線上演唱會 上網登記有機會抽明星親筆簽名衣服或小物。

五力全開Our Hope線上演唱會專為美國華人專場舉辦的線上活動，由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助之專為美國華人專場舉辦的線上活動，邀請大家呼朋引伴在12月19日美東時間晚上9點一起線上收看，聽五位華人巨星線上唱出新希望。

世界日報表示，此時舉辦該線上演唱會活動的意義甚大，因為2020年期間，新冠肺炎疫情在美國造成極大的影響，不僅在美華人感到生活不便外，甚至去超市買東西都需要小心翼翼。而且，我們都深深感受到華人朋友們覺得生活不安及心理緊張。

五力全開Our Hope線上演唱會邀請五位華語歌壇巨星周興哲、林宥嘉、彭佳慧、陳以桐（Jason Chen）、蔡恩雨（Pricilla Abby）線上演唱，希望在逆勢下，能夠用歌聲來溫暖及解壓美國華人的緊繃心情。

這次歌手準備了親筆簽名的衣服或小物，準備送給美國朋友們，周興哲送出自己的親筆簽名專屬T恤；林宥嘉送出自己的簽名小物；彭佳慧及2位YouTube歌手陳以桐、蔡恩雨，將提供他們親筆簽名的麥當勞T恤等。

世界日報鼓勵華人朋友們儘快跟這個好消息告訴大家，只要上Our Hope活動網站，並登記姓名即有機會獲得明星簽名的周邊商品。活動抽獎日預計在2021年1月4日進行抽獎並公布得獎名單。Our Hope線上演唱會活動官網：ourhope.worldjournal.com/。

華人 美國 世界日報

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