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東森美洲電視寒冬播種

工商訊
東森美洲電視寒冬播種
東森美洲電視寒冬播種

2020年對於美國民眾的生活來說，是相當辛苦的一年。不論是企業或是家庭和個人，都深受大環境動盪影響。身為少數族裔的華人民眾，更依賴社區中彼此照顧的力量，抵抗疫情的威脅同時維持生計。東森美洲電視秉持服務華人社區的責任，響應社區照顧計畫（Feed and Foster Community）提供現金獎勵給華人家庭，期望讓華人成為種子，在社區當中繼續成長茁壯，照顧周邊有需要的人，善盡社區一份子的心力，傳遞正能量。

東森美洲電視將於12月7日起，推出「Smile with McDonald's 系列報導」連續20天播出全美各地華人在2020年的故事。首播來自洛杉磯仍在就讀8年級的學生，在2020年除了面對遠距數位學習在課業上的新挑戰，更在一個月前得知父親罹患血癌，靠著家人之間緊密的照顧，透過自我充實和關懷周圍，繼續對未來帶著微笑充滿希望。

故事收件日期將於聖誕節前截止，若您也有值得和華人社區分享的故事，願意成為美國華人社區的種子，共同照顧自己身邊的社區，請上網報名。只要您的故事被選上，就能獲得500元獎金，並將在東森電視節目上播出，報名方法請上網址www.ettvamerica.com/SmileWithMCD。

華人 美國 聖誕節

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