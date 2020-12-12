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現代汽車Hyundai 榮獲美國新聞與世界報導2021 最佳休旅車品牌

工商訊
現代汽車Hyundai 榮獲《美國新聞與世界報導》2021 最佳休旅車品牌。
現代汽車Hyundai 榮獲《美國新聞與世界報導》2021 最佳休旅車品牌。

現代汽車日前獲《美國新聞與世界報導》評為2021年最佳休旅車品牌。現代汽車擁有屢獲殊榮的休旅車陣容，包括現代Palisade、Santa Fe、Kona、Kona EV、小型休旅車Venue、NEXO以及全新2022 Tucson，可滿足顧客的各種喜好。現代汽車最近宣布了到2021年生產12款性能大幅提升的新休旅車計畫。最佳汽車品牌的評選採用了《美國新聞與世界報導》的最佳汽車綜合排名。綜合排名的得分則是根據其對汽車媒體發表的可信評論的分析以及汽車安全性和可靠性數據所得出。許多評論都評估了每輛車的內飾、外觀、價值、性能，以及科技配備。

《美國新聞與世界報導》總編輯Jamie Page Deaton表示：「藉由不同級距的休旅車系列，現代汽車首次贏得了最佳休旅車的大獎。現代的休旅車陣容從大型豪華的Palisade、中型的Santa Fe、緊湊型的Tucson，到小型的Venue，並且以實惠的價格為車主提供了最新的駕駛人輔助與信息娛樂科技，從而贏得了評選積分。」

北美現代汽車產品規劃和策略副總Olabisi Boyle表示：「隨著現代汽車持續辨識我們當前與未來客戶的需求，我們很高興在迄今為止最具競爭力的休旅車市場中獲得《美國新聞與世界報導》頒發的2021年最佳休旅車品牌的殊榮。我們深知顧客有不同的需求，現代開發了空前完整的休旅車陣容，來滿足這些需要。」

自2007年以來，《美國新聞與世界報導》的汽車頻道《美國新聞最佳汽車》發布了在美國銷售的大多數新車的排名。每年，《美國新聞》還有發布各種最佳汽車獎項，包括最佳汽車品牌、最物超所值的汽車，以及最適合家庭的汽車等。《美國新聞最佳汽車》在整個購車過程中為買家提供完善的支持，在車款資料、鄰近購車地點以及汽車保險費率上提供專業的建議。《美國新聞最佳汽車》在過去一年中吸引了超過7300萬訪客，其中大多數人有積極買車的意向。百分之八十的購車者表示，《美國新聞最佳汽車》網站影響了他們的購車決定。

成立於1967年的現代汽車公司，正在積極打造能迎接可持續發展未來的環保車款，同時為現實世界中關於移動方式的挑戰提供創新的解決方案。現代汽車旨在藉由智能移動解決方案促進「人類進步」，進而使人與人之間的聯繫更加活躍，並為其客戶提供優質的時間。

請至http://worldwide.hyundai.com或是http://globalpr.hyundai.com查詢更多現代汽車公司與其產品訊息。

汽車 美國 休旅

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