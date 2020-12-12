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美國藍夢蜂膠皇+海參靈芝皇 耶誕新年送禮佳品

工商訊
美國藍夢蜂膠皇+海參靈芝皇，及美國無限藥業產品，聖誕新年酬賓，買6送4，均只要388元！
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蜂膠能提高人體巨噬細胞吞噬病毒、細菌的能力，使機體免疫系統處於動態平衡的最佳狀態，在殺菌消炎功能方面也是首選，而蜂膠、海參、靈芝都是公認的營養品，對於提高增強免疫力更有加分的功能。

蜂膠長久以來被稱為人類最【天然的免疫增強劑】。而海參富含多種氨基酸、礦質元素及刺參酸性粘多糖、海參皂甙、膠原蛋白等活性物質，可以從根本上提高人體免疫能力和抗病能力及人體素質，從而達到預防疾病的效果。藍夢蜂膠皇，不同於市面上大部分酒精萃取的傳統蜂膠，使用高分子納米緩釋技術生產，5倍濃縮高濃度蜂膠，使用植物纖維膠囊，安全可靠，濃度最高，效果最佳。

靈芝在《神農本草經》中被列為上藥，「主養命以應天，無毒，多服、久服不傷人」，具有解毒、提高人體免疫力等作用。

美國藍夢海參靈芝皇，獨特的靈芝和海參天然配方，支持人體免疫系統健康。是南美洲頂級海參和日本桑黃靈芝、舞茸靈芝、赤靈芝提取物和全破壁靈芝孢子粉四種高濃度有機赤靈芝精選組合。全部原料經低溫真空排毒處理，100%按照美國GMP/NSF 標準生產，原材料純天然，不僅節省自己購買海參或靈芝燉煮的繁複過程，而且因為科學工藝使得海參及靈芝的天然功效發揮極致，服用方便，不受時間限制。

美國藍夢藥業聖誕新年期間特別舉辦訂購【藍夢蜂膠皇6瓶+海參靈芝皇4瓶】組合只要$388大優惠。訂購熱線：718-886-8588。

美國無限藥業產品包括：無限心脈通、無限康糖靈、無限關節靈、無限前列寶、無限養腦金、無限保肝皇、無限麗人寶、無限真享瘦和無限波挺美。全部產品美國生產製造，均採植物配方，通過美國NSF/GMP標準的成分分析檢驗（包括膠囊和成分）且高科技、高成本研製，使用植物纖維膠囊，100%純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用，更安全又健康。聖誕新年期間，送禮自用佳品，買6送4，也只要388元！

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