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麥當勞 全美推出2020 McRib季

舊金山訊
McRib三明治。
McRib三明治。

醬汁飽滿，濃香撲鼻，香滑柔嫩，毫無保留的美味…麥當勞三明治粉絲們，從2020年頭等到年尾，終於盼來了大家都非常喜歡的McRib三明治。

熱愛McRib的忠實粉絲和未曾品嚐過McRib美味的「新鮮」粉絲們，即日起可於限期內，親至全美各麥當勞分店，買到口味無敵的無骨豬小排三明治，飽滿的煙熏濃香燒烤醬汁，搭配洋蔥絲和酸酸的醃黃瓜，有如魔術般的美味，譲人食指大動。

「McRib自40年前推出以來，始終是麥當勞菜單上備受喜愛的項目，負責菜單創新規劃的麥當勞副總裁Linda VanGosen表示。」McRib的口味獨一無二。對粉絲而言，品嚐McRib已經已成為一個季節的代表口味，同時McRib 三明治也紅遍網絡。這就是麥當勞決定今年在全國各地再度推出McRib 三明治的主因。

麥當勞在1982年首次在全國推出McRib，如今已經成為環球粉絲最期待的限時供應菜單選項之一。德國的麥當勞粉絲最有福氣，可以全年享受McRib三明治的美味。

殷殷期盼McRib三明治的粉絲們起，即日起可在全國參與活動的麥當勞餐廳通過外賣、得來速、麥當勞應用程式和McDelivery送餐服務享受這個McRib季的第一口美味。

麥當勞 德國

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