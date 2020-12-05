許氏日本靈芝 買二送一

藥師與日本『長野1號』菌種擁有者藤澤女士（菌種栽培發明者之女）。

許氏【日本 靈の芝】在美上市以來，因其品質卓越，一直受到廣大消費群眾的肯定與歡迎。在這新冠疫情 嚴重反彈期間，許氏本著回饋廣大消費者多年的支持，特別推出「買二盒雙靈芝禮盒就送一盒」的大優惠，來為您的健康加油把關。

許氏【日本靈の芝】原料直接由日本銷售冠軍的信州長野縣靈芝總合研究所農場直接進口，長野1號DNA菌種專業有機栽培，可生長出菌傘大、厚身、特殊香味的靈芝，無雜菌、無農殘、無重金屬，消費者可放心使用。而靈芝最珍貴的養分來自靈芝孢子體，但孢子體的外殼堅硬，若沒有經破碎處理，主要成份無法釋放出來，許氏【日本靈の芝】採用日本的專利高科技破碎技術，使孢子體經破碎處理，讓靈芝的主成份靈芝酸得以被釋放吸收，同時原料採用靈芝子實體低溫冷凍乾燥粉碎，保存100%整株靈芝精華，同時添加由日本醫學博士Dr. Lee專利提取技術而得的靈芝萃取粉，富含全靈芝實體及高濃縮純粹提取精華，其活性成份靈芝酸、多醣體得以完整保存及發揮作用，既可全方位的提升免疫，又能幫您與新冠病毒和平共存，是補益五臟之氣、扶正固本的保健珍品。

許氏參業集團一直傳承「參參不息，永續追求自然與科技」的完美經營理念，以嚴謹的態度力求將最純正的頂級許氏【日本靈の芝】帶給廣大消費者。每批來自日本的原材料在推出市場前，均通過多項標準檢驗以確保產品的優質、安全。同時，每批產品也必須嚴格通過GMP規範生產製造，符合美國 的健康食品測試，讓消費者可以安心服用。許氏【日本靈の芝】與您攜手健康，現正熱銷『買二送一』，優惠期至2020年12月31日止。詳情請洽1-800-826-1577，或上網 www.hsuginseng.com，或至許氏指定各大中醫參茸藥行指名選購。