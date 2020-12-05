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新藝寶地板地毯公司 一年一度清倉特價活動

舊金山訊
新藝寶地板地毯公司代理的高級價廉地板不用打釘和膠水，帶有隔音海綿，安裝一拍即合，快捷堅固。
新藝寶地板地毯公司代理的高級價廉地板不用打釘和膠水，帶有隔音海綿，安裝一拍即合，快捷堅固。

擁有27年安裝經驗，專營批發、零售，多年口碑的新藝寶地板地毯公司代理有四邊鎖扣，一拍即合，不怕脫落，快捷堅固的地板。該公司強調如果哪家公司的地板鎖釦比得上，可以拿來比較！想要質量的直接來找新藝寶，別在外面買了便宜的用了幾個月，又說刮花了，鎖扣脫落了。

Spc和Mspc兩種地板表面外理不一樣，這兩種地板最好厚度6.5mm & 7mm最穩定，不怕變形，千萬不要認為地板厚過7mm就好，超過7mm變形機會更快。

SPC防水無醛地板是一款功能性地板，匯聚了瓷磚、實木地板、實木合地板、强化地板等所有地板的優點，有眾多的超级性能，真正引領行業開啟低碳環保家裝新時代！一、超環保：從原材料到生產都没有甲醛參與，故而做到真正的0甲醛。呵護您健康。二、超耐磨：表面採用的是用於眼鏡片上的昂貴的樹脂耐磨層，耐磨轉數達到一萬轉以上，大大延長地板的使用壽命。三、超防水：全防水，泡水不變形不起泡，衛生間都能用，獨特防滑科技遇水更具摩擦力，不打滑。四、超彈舒適性：專業的回彈層科技設計，專業的數萬次盲測厚度設計，使地板變曲180度不易折斷，脚感更好，更舒適。五、超柔韌静音：解決傳統地板踩上响聲大等噪音担憂，能吸音降噪50%。六、超防火：耐火等級達到B1級，不起明火，有顯著阻燃效果。七、超便捷安裝：解決傳統地板安裝費時費工，帶來大量粉層的担憂。

鎖扣設計。市場有4種鎖扣：VALINGE,UNICLIC、I4F、TAP&GO免膠水安裝，UNICLIC鎖扣用在WPC&SPC最好，TAP&GO、UNICLIC鎖扣用在複合地板最好，不怕脱落，可重使用，大大降低使用成本。

加州獨家代理壹樂華CARB II複合地板，產於馬來西亞，超強防濕防潮，零甲醛，健康有保障1.19元/呎起。最新UNICLIC鎖扣SPC 6.5mm，WPC 7mm地板100%防水，適合餐館、廁所商業場所1.99元/呎起。最新UNICLIC鎖扣歐橡防濕防潮實木ENGINEERED地板，4.49元/呎起。塗蠟高級CARB II 12mm複合地板1.29元/呎起。大量不脱毛商業及住宅地毯，有各種花色0.69元/呎起。

新藝寶地板地毯Lic # 1066354，電話510-887-1588，408-996-8868，415-819-2781。地址：28300 industrial Blvd unit # A, Hayward CA 94545。

加州

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