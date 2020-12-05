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乙型肝炎社區領袖代表 召開會議

舊金山訊

乙型肝炎聯合會（Hep B United），是一家由乙型肝炎基金會（HBF）和亞太社區健康組織聯合會（AAPCHO）共同成立的全國性聯盟，日前舉辦其第八屆（第一屆線上）峰會，共同商議如何治療乙型肝炎此一沉默的流行病。

近200位社區領袖和乙肝帶原者齊聚一堂，共同推動乙肝篩選和預防策略，並倡導公平公正的醫療服務。

乙型肝炎由病毒引起，是世界上最常見的嚴重肝臟感染疾病。它同時也是最致命的疾病，每年全世界約有近90萬人死於乙型肝炎相關的疾病。在美國，大約有220萬美國人有慢性乙型病毒感染，但是大多數人並不知情。如果没有早期的診斷和治療，四分之一的乙肝病毒携帶者將會因肝衰竭或肝癌而提早死亡。

本次峰會的主題為「支持乙型肝炎」，特别主題則包含了分享本土、全國和國際上預防診斷和治療乙肝的創新方案項目，包括如何在持續的新冠病毒全球流行期内實施篩檢和疫苗接種項目。

另外還包含了乙型肝炎的治癒，偏見和種族因素以及來自乙型肝炎基金會所發起的全國敍事運動#justB的聲音，聽聽受乙肝影響的人講述他們的親身故事，以此來来增强公眾意識。

12月4日舉辦之峰會上，乙型肝炎聯合會將授予美國衞生及公共服務部傳染病和HIV/艾滋病政策辦公室前高級政策顧問Corinna Dan, RN, MPH首座「乙型肝炎聯邦捍衞者獎」。乙型肝炎聯盟合會還给九位社區領袖和組織頒發了2020乙肝捍衞者獎，以表彰他們在解解決乙肝問題的上傑出的倡議精神。

他們分別是：Amy Shen Tang, MD, 移民健康主管，三藩市東北醫療中心；芝加哥亞裔健康聯盟、馬里蘭州Bright Ansah,，#justB叙事者；波士頓 Chioma Nnaji，MPH，MEd，項目主管，多文化艾滋聯盟；紐約市非裔人羣對抗肝炎聯盟（CHIPO）；密西根州David Urick，#justB 叙事者；紐約市 Farma Pene, 社區項目協調員，紐約市健康與心理衞生局傳染部；加州聖塔羅莎市Joe Balestreri, #justB叙事者；三藩市Richard So，MPH，MPA，執行理事。

有關詳情，請上網站www.hepbunited.org 查詢。

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