我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業叫停

蘋果認了！iPhone 11觸控有問題 宣布免費維修

萬通貸款GMCC 推出大額出租貸款方案

舊金山訊
貸款利率跌至歷史新低，把握良機，速與萬通貸款GMCC專業貸款願問聯絡。
貸款利率跌至歷史新低，把握良機，速與萬通貸款GMCC專業貸款願問聯絡。

疫情持續，卻沒有影響今年房地產的旺盛買氣，這和利率下滑不無關係。

目前無論是自住購屋、重貸、套現或是大、小額物業投資，利率都已經來到了歷史新低，如果您正考慮用房地產的現有淨值作抵押貸款，做投資置業或是合併債務辦理套現貸款，無庸置疑的目前正是最佳時機。

在南北加州擁有九家分行的GMCC萬通貸款，是一家直接放款銀行（Direct Lender )，同時也是在硅谷最大的華人貸款公司。擁有專業高效的運作團隊及靈活多樣的貸款方案。萬通與近百家投資機構合作，含Redwood貸款銀行（全美僅約30家貸款機構有此資格），不論用Fannie Mae標準，DU ( Desktop Underwriter) 或LP Freddie Mac 審核摽準，GMCC萬通貸款都可以内部審核放款，提供客戶最快速及優惠的貸款方案。

GMCC萬通貸款現正隆重推出大額出租（JUMBO Rental）貸款優惠案，超低利息。出租獨立屋  jumbo rental. 貸款額100萬。30年固定no point 3%. Apr 3.04%. Fico 800 Ltv 50%. 查收入w-2 Rate quote as of 12/4/2020, rate subject to change without notice.  All loans are subject to underwriting approval。詳情請速與GMCC萬通期下431位專業專業貸款顧問聯絡，萬通也至盼經驗貸款顧問加盟，請送短信至650-996-1982萬通貸款GMCC網址:gmccloan.com。電郵[email protected]。 GMCC Dre 01509029 Nmls 254895. Equal housing lender。

貸款 投資 房地產

上一則

硅谷第一家移民服務科技公司

下一則

乙型肝炎社區領袖代表 召開會議

延伸閱讀

麥當勞轉嫁費用 加盟商深感不悅

麥當勞轉嫁費用 加盟商深感不悅
道瓊早盤又見3萬點 無視就業數據疲弱 周線料將收紅

道瓊早盤又見3萬點 無視就業數據疲弱 周線料將收紅
失業補助年底到期 新紓困金還遠 美國人明年日子難過

失業補助年底到期 新紓困金還遠 美國人明年日子難過
麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫
白登、鮑爾呼籲國會快推紓困 兩黨領袖各提新版本

白登、鮑爾呼籲國會快推紓困 兩黨領袖各提新版本
萬通貸款購屋重貸套現直接審核快速通過

萬通貸款購屋重貸套現直接審核快速通過

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
黑五早上，空店不見人。(Getty Images)

舊金山「黑五」重傷 未見人潮 零售店甚至空無一人

2020-11-28 00:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

1張圖看疫情：加州確診逾129萬 全美最嚴重

1張圖看疫情：加州確診逾129萬 全美最嚴重