硅谷第一家移民服務科技公司

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近日，硅谷移民 服務科技公司DYgreencard.com，由具有十年經驗的移民律師和硅谷工程師共同開發設計，是硅谷第一家將移民和互聯網相結合提供網上申請、中英文等多語言移民申請服務的科技公司。

傳統的移民法律服務行業，申請人為配偶、子女、父母或兄弟姐妹申請綠卡 ，公民入籍，未婚妻簽證 ，回美證，綠卡更新，職業類I-485綠卡等，不是找移民律師申請，就是找移民服務社申請，不然自己DIY申請。移民律師收費昂貴，移民服務社不具備律師資質，自己DIY申請容易出錯成功率沒有保障，究竟有什麼方法可以即專業又便宜且成功率有保障？DYgreencard的服務模式完全實現了每一項優點。

登錄DYgreencard.com，只需完成基本問答和文件上載。DYgreencard的專業團隊完成所有申請表格和申請文件的整理打印，整套申請文件由專業移民律師審核。這種商業服務模式，不僅具備移民律師的專業性，成功率有所保障，而且價格便宜。而且，DYgreencard.com獨立設計的網上智能軟件，還具備這些優點：一、提供免費的申請資格檢查服務，可以使申請人快速地知道是否符合申請資格；二、申請人借助互聯網，可隨時隨地提交符合申請人自身情況的定制化申請資料，減少了大量不必要的見面時間和溝通成本；三、完全不受地域限制，全美國甚至全世界的申請人都可以使用DYgreencard.com的網上申請服務；四、多語言版本的設計，讓非英語為母語的申請人使用起來極其方便。

每年，移民和簽證申請案件多達1000萬件，移民服務市場規模超過100億元。互聯網變革傳統行業是發展趨勢，DYgreencard.com邁出了互聯網變革移民服務行業的第一步。公司創始人稱，公司下一步發展計劃是將AI人工智能運用到移民服務行業，旨在為各類移民疑難案件提供更高效成功率更高的案件解決方案。