昌興珠寶 De Beers Enchanted Lotus系列珠寶

「鑽石恆久遠，一顆永流傳（A Diamond is Forever）」。

De Beers品牌以領先業界的鑽石探測和開採技術聞名世界，並率先將「4C標準」鑽石分級系統引入鑽石產業。其於1947年推出的經典廣告標語「鑽石恆久遠，一顆永流傳（A Diamond is Forever）」至今仍令世人印象深刻。2009年，品牌開始從自然界中尋找靈感，並以蓮花花瓣在陽光底下盛放的模樣融入珠寶設計，創作出Enchanted Lotus系列，將鑽石與蓮花的聖潔和精緻意象合而為一，代表了永恆、美麗和純潔。而此系列以蓮花形狀排列組合，設計頗有幾何圖形之趣味，同時更期許配戴者以最柔美的姿態，找回最純真原始的自我。

除了純潔高尚，蓮花同時也象徵著靈魂不滅和輪迴永生。鑽石與蓮花同樣始於黑暗，生於光明；一個潛藏地心，一個深埋淤泥，最終都以完美之姿展現於人前。自古以來許多神話和傳說，都以蓮花歌詠永恆的璀璨與美麗。此系列珠寶以蓮花造型為基底，並用鏤空、填充不同材質之寶石、陶瓷和珍珠母貝以及搭配包括18K金、玫瑰金和白金等不同金屬材質等方式加以變化，製作出不同造型的項鍊、耳環、戒指等首飾，呈現蓮花的純真柔美以及鑽石的恆久光芒，象徵著愛情、友情、永恆、純潔等不同意義，用以記錄生命中不同的重要時刻。

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