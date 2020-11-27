中華航空夏威夷分公司啟動秋冬防疫專案

中華航空公司夏威夷 分公司11月21日轉達台灣 中央流行疫情指揮中心（CECC）在日前宣布啟動的「秋冬防疫專案，凡自12月1日起至2021年2月28日（以啟程的時間為準），所有入境台灣機場 或經台灣機場轉機的旅客，不論本國籍或外國籍人士等，或來台目的為求學、工作、外交公務，均應在登機前3日（工作日）內 檢附「COVID-19 核酸檢驗陰性報告」; 若旅客抵台後發現檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，得依傳染病防治法規定，處新臺幣1萬至15萬元罰鍰。檢驗報告不實部分，亦將追究偽造文書印文罪之刑責。

指揮中心表示，「COVID-19 核酸檢驗陰性報告」需由啟程地政府機關許可設立之醫療院所開具，原則為英文、中文或中英對照版本。報告內容需備有：一、登機者之護照姓；二、出生年月日（或護照號碼）；三、採檢日及報告日、疾病名稱、檢驗方法及「判讀結果」等項目。

CECC指出，COVID-19 RT-PCR測試結果呈陰性證明必須由在旅行者由出發地當地政府認定合格的醫療機構簽發。憑證應以英文、中文或中文和英文書寫，非中文或英文版本文件，若屬「啟程地官方語言」，也可受理。

規訂的登機前「3日內」檢驗報告日期，以「報告日」及「工作日」計算，可排除當地政府之國定假日。檢驗方法需採用分子生物學核酸檢測（例如：PCR、RT-PCR、NAA、NAT 等）；至於血清免疫學 （Immunoserology）檢驗抗原（Ag）或抗體（IgG 或 IgM），不符本規定。

檢驗報告可為紙本（正本/影本）或電子報告書形式，但內容應清晰可辨識，且經審視需備項目完整無誤。如有相關問題或查詢事宜等，請與華航夏威夷分公司洽詢。