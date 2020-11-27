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西雅圖雷藏寺蓮生活佛新書 天外之天

工商訊
蓮生活佛。
蓮生活佛。

西雅圖雷藏寺在11月7日舉辦例行的周六同修活動，蓮生活佛繼續開示佛教密宗薩迦派的典籍「道果」，並主持新作「天外之天」簽書會。

開示前，蓮生活佛以一則笑話作為說法引子：甲對乙說，現在人心真壞，昨天我買東西，竟然有人找給我一張假鈔。乙問，假鈔在哪裡？我看看。甲說，不用了，早上我買菜時已經把它用掉了。

蓮生活佛說，所以有時候指著別人，就等於指著自己。講人家人心不好，也要想想自己。學佛要記得一件很重要的事情，心地一定要忠厚善良，才會有成就；心術不正，不會有成就。

「天外之天」是蓮生活佛第280本著作，副題是靈異錄，敘述眾生感應佛菩薩、神明的事例，其中有一件發生在蓮生活佛的工作處所。一位負責每日放供品的法師，卻久久才換一次供品，某天夢見小蛇在臉上爬行、蓮生活佛囑咐她要做法事，醒後覺得事有蹊蹺，便請示蓮生活佛，才得知是土地公責備她偷懶的夢中警示，法師也當場認錯，並做法事懺悔。事情傳開，合寺震驚，人人惕勵。

自古以來，世界各宗教便流傳著許多感應事蹟，激勵著無數善信一心嚮往理想聖域，聖經詩篇中的「我雖行過死蔭幽谷，也必不怕遭害，因為你與我同在」，字裡行間湧現著因信仰而產生的強韌精神力量與誠摯情懷。世間確實看重自身的名與利，而宗教卻往往教導要傾其所有的幫助別人、要忍辱，如何在人心澆漓中堅定意志，遇到挫折仍能持續努力，在在考驗著所有宗教信徒。

西雅圖

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