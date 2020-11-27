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安森藍十字健保公司贊助安老自助處感恩節火雞餐活動

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三藩市參議員Scott Weiner致贈錦旗給安森藍十字三藩市區域經理Helen Yu。
三藩市參議員Scott Weiner致贈錦旗給安森藍十字三藩市區域經理Helen Yu。

由舊金山安老自助處主辦的《感恩節健康火雞餐》疫情之下如常舉辨，26日感恩節當天主辦單位將堂食改裝成2800盒火雞午餐盒及愛心禮包在門外派給長者。活動由安森藍十字健保公司Anthem Blue Cross 捐贈8000元為首席贊助、行安堂捐贈3000元及Moonchef明厨餐飲服務贊助配菜及免費烹煮、三藩市縣警與你基金會送出100隻火雞。AEC Alarm總裁區鍚基醫師及夫人、Regencell、Veritas Investments、Unicorn Consulting、Area Labs、Alex 8 Construction及AEC防盗系統捐出價值4萬元的2000份防疫禮包給提取午餐的長者。

安老行政總監鍾月娟及基金發展部主任馬秀端以中、英文鳴謝各贊助機構及義工並表示：「安老自助處免費招待2800位長者，當中包括啟明啟蒙幼兒樂園200位兒童及祖父母，800份午餐盒則由三藩市警察、縣警及消防員義務送到行動不便的長者家中及」。

加州眾議員威善高、丁右立、三藩市市參事李麗嫦及陳詩敏、三藩市警察局副局長拉薩爾、縣警副局長保羅宮本、指揮官鄺友信、消防分析員林静宇、消房局長Jeanie Nicholson等人，均先後到場祝福長者有一個温馨愉快的感恩佳節，並協助分派餐盒及禮物包在場長者，場面溫馨感人。

安森藍十字保險公司贊助金山安老自助處舉辦之「感恩節健康火雞餐活動」並於現場設攤，...
安森藍十字保險公司贊助金山安老自助處舉辦之「感恩節健康火雞餐活動」並於現場設攤，贈送禮品包向長輩同胞賀節。

警察 加州 眾議員

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疫情下慶祝感恩節 安老自助處送暖長者派2800份火雞餐

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