昌興珠寶宇舶腕錶完美呈現 融合的藝術 精神

宇舶腕錶完美呈現 融合的藝術 精神

宇舶（Hublot）品牌將Maxime Buchi的刺青藝術與品牌製錶兩者截然不同的世界相結合，完美體現宇舶「融合的藝術」的精神。結合精確、可靠性及藝術性，系列腕錶透過刺青藝術家所設計大膽又精密的線條，以及卓越的製錶和玻璃與金屬雕刻工藝精雕細琢，展現精采又獨特的腕錶藝術饗宴，大膽不羈且閃耀璀璨。其中兩者皆體現了其優勢，卻不曾在美學特質上互相妥協。

Big Bang系列一鍵式Sang Bleu刺青精鋼粉色鑲鑽腕錶以39mm尺寸拋光316L精鋼錶殼打造，並飾以由Maxime Buchi設計的鐫刻圖案，全球限量200支。拋光精鋼錶圈上，則飾以Maxime Buchi設計的六角形裝飾，並鑲嵌48顆美鑽。腕錶搭配啞光和緞面粉色錶盤以及黑色橡膠與粉紅色亮面小牛皮錶帶，為陽剛造型的錶款增添柔美特質。性能方面，腕錶採用HUB1710自動上鍊機芯，擁有動力儲存50小時，並能防水深100尺。搭起不同工藝與文化的橋樑，品牌為腕錶愛好者帶來一次超越刺青藝術的體驗，新奇且個性十足。

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