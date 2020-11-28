加州公共衛生部五建議COVID-19病例增長時保持健康

專家提醒經常用肥皂和溫水洗手20秒，可幫助消滅您手上的細菌病毒。

在加州以及全國範圍內，COVID-19的病例數目持續增長。事實上，在最大的亞裔美國 人社區之一的舊金山，雖然亞裔美國人的預計感染率僅為報告病例總數的12%，但死亡率卻是所有病例的38%。亞裔美國人口高比例的死亡率，讓專家們相信亞裔美國人中呈陽性的感染者遠比所報告的要多。

疫情是擺在眼前的事實。隨著COVID-19病例的日益增長，新增病例數一天不降，我們的生活就一天不能恢復正常。專家們建議在晚上10時到淩晨5時之間待在家中、停止出行是保護我們自己與他人的最好方法。虛擬晚餐、食物遞送、打電話或者FaceTime聊聊以及與我們自己家中的成員共進晚餐都非常簡單易行。如果一定要離開家，讓下面五項建議幫您把感染風險降到最低。

建議一：戴口罩，當您出門或靠近別人時，請戴口罩。口罩可以保護您和您身邊的人。COVID-19是通過空氣傳播的，口罩可以把感染或者傳播它的風險降到最低。在每次使用之間，丟棄用過的口罩並清洗可重複使用的口罩也是非常關鍵的。因為口罩是一層保護屏障，它通過吸附細菌來維護他人的安全。

建議二：洗手，在開門或買菜等時候，您手上可能會沾染細菌。經常用肥皂和溫水洗手20秒，可幫助消滅您手上的細菌，把風險降到最低。

建議三：保持社交距離，時刻注意在人與人之間留有足夠的距離。聚會盡量在戶外進行。如果您做東張羅一場聚會，事先把安全規定講明，可以在客人來到後避免很多的不確定與尷尬。

社交距離意味著與另一個人保持6英尺或大概兩臂長度的距離。研究者們相信40%的感染者均無症狀，並且很多人都不知道自己無意中可能把病毒擴散到整個社區。專家說，鑒於這些攜帶者沒有症狀，在公共場所佩戴口罩（並保持社交距離）則變得更加重要。當外出購物時，避開人群擁堵處。給他人空間，同時也確保外出時在您身後留出空間，譬如在選購蔬果雜貨，或者僅僅是排隊時。

建議四：不要分享，對亞裔美國人來說，與朋友和家人分享是表達愛的方式。分享食物、衣物以及資源是關愛的具體表現。但是現在這個困難時期，分享會對您的健康與安全造成威脅。雖然最安全的選擇是不要聚會，但如果您真的與親人們見面了，請避免那些可能容易傳播病菌的傳統習俗，以確保您的安全。

一些容易避免的行為包括：從同一個盤子或杯子裡吃東西，用各自的餐具從公碗裡夾菜，或在打招呼時隨便親吻、擁抱您的親人，比如孫子孫女、侄子侄女。

建議五：必要時自我隔離，無論有症狀與否，但COVID-19檢測 呈陽性，還是已表現病症但尚未被檢測，都請不要出行。在一個與他人分開的房間裡進行自我隔離，用單獨的衛生間、毛巾和餐具，並在任何與他人接觸之時佩戴口罩。

盡可能安全的照顧好自己與親人，就特別要留意清理各個表面以把感染的風險降到最低。在安全的時候去做檢測。檢測是免費的、保密的、並且遍佈於加州的各個社區。雖然與家人和朋友遠距聯繫是令人沮喪的，但用您或您親人的健康冒險是不值得的。

請記住，如果您要聚會，請保持小規模 ——不要邀請兩家以上的客人，並保持簡短。您可以幫助防範COVID-19的傳播，並為減少亞裔美國人的死亡做出重要的貢獻。通過日常活動中的小小改變，您可以幫助拯救自己和身邊人的生命。

瞭解更多有關COVID-19的資訊、保持健康與降低感染風險的舉措、以及如何照顧生病的親人，請訪問：www.COVID19.ca.gov。

Erica S. Pan, MD, MPH, 代理州公共衛生官員，加州公共衛生部提供。