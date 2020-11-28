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矽谷信望愛禱告中心李宇珍牧師禱告醫治

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信望愛禱告中心主任牧師李宇珍。
信望愛禱告中心主任牧師李宇珍。

信望愛禱告中心主任牧師李宇珍出生於韓國貴族家庭，早年經營生意，後來放下成功的工作，進入韓國趙鏞基牧師創辦的純福音神學院學習，在世界上最大五旬節派教會–汝矣島純福音教會事奉，並在韓國開拓了三間教會。

2002年上帝開啟了李牧師在台灣的宣教工作，跑遍了大小城市。在新竹有一個精神病人，35年來單獨住在一個窗戶全被打破的屋子內，動不動就打人。媽媽也只能把飯放在他門口就急忙走開，有時食物也被狗搶走。

李牧師知道後，去給他禱告醫治。李牧師奉主耶穌基督名，讓暴力精神病患者，立刻恢復正常，並到教會參加崇拜聚會。李牧師在台灣講道超過800場，並有許多次的醫治特會和大規模的教會領袖培訓。

李牧師受神呼召到美國，在矽谷創辦信望愛禱告中心，並擔任禱告中心的主任牧師。多年來，他靠著信心的禱告在預言醫治的事工上與神同行。李牧師的事奉包括聖經講解、能力事奉、醫治釋放、禱告和靈性訓練，服事不同的中國教會。

聖經上說，愛是不求自己的益處，李牧師及師母身教多於言教，真正活出了聖經的教導，信徒們因為在禱告中心經歷到神，所以禱告中心已成了燈塔及避難所，多年來，已有數千信徒得力得勝，重建人生。

信望愛禱告中心全年365天，每天24小時完全對外開放，任何人，不論是失業、破產、癌症、中風、吸毒、賭博、家庭、婚姻、精神等，凡是有問題，均可到中心尋求奇蹟，得到安慰，並可安排接受李牧師個人輔導。

信望愛禱告中心是灣區全年24小時開放的華人禱告院，天天禱告禮拜，並經常舉行特會。歡迎各界牧師、傳道人、信徒與非信徒免費參加禱告的行列，改變困境，安享豐盛。

信望愛禱告中心聚會時間：晨禱會，周一至周六上午6時30分至8時；晚禱會，周一至周日晚上8時至9時；主日崇拜周日上午10時至中午12時。

網上聚會方式ZOOM Meeting：us04web.zoom.us/i/4088074805，Password：333333。

信望愛禱告中心網址：AWMPC.ORG聯絡電話：650-504-4901；中心地址：1189 S. De Anza Blvd., San Jose, CA 95129。

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