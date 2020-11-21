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晨星之光基金會心靈微聲部落格數算恩典

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生活中，你會算些什麼？算，為了育兒，忘了什麼叫睡到飽；算，為了家庭，改變人生跑道；算，為何都是我付出，別人舒舒服服坐享其成？算，機會只向某些人敞開，卻永遠沒我的份？

小學時越區上學，公車行經好幾間學校，一般是不會有位置的，只有一路站到底。人又多又擠，最擔心東西被扒走或糊里糊塗不見。一路上不時摸一摸，數一數。非得確認口袋包包裡的車票、飯錢都在才安心。怕搞丟就是因為擁有不多，深怕連不多的零頭都失去了。後來逼自己每當安全感又開始動搖，練習回想幾分鐘前才查過的情景，硬是勉強把手收回。要是實在太想確認，儘可能拖長下個查看時間，偶爾才容讓自己瞅瞅，慢慢才改了習慣。

後來不算車票和零錢了，卻繼續算著老的新的掛慮：別人有我卻沒有的東西，怕被遺忘，也怕那跟不上的距離。別人欠了什麼、自己付出多少？

聖經說要凡事謝恩。身為基督徒知道歸知道，但由想法到行動，對老我來說並不自然，是件要很費勁學習的事。

主恩的確應數算，有時卻不知不覺變成，好好來算神給了多少我想要的恩典？幫人成就多少夢想？施行多少神蹟？如果神沒給、給的時間不對、給的多寡不合意、給的處境不滿意 ⋯面對得不到所祈求的盼望，一旦面臨挑戰，便輕易陷入掙扎和軟弱中。

算計失去多少，算計未來如何，算計付出什麼，算計得回多少…就在這樣無數來回的算計裏，失去平安。若不踩剎車，一不小心延伸生出自憐、自卑、不平面積越占越大，終將對主懷疑動搖，乃至信心崩裂。

「要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。」帖前五章16–18節

難怪主的話斬釘截鐵提醒：「常常」、「不住」、「凡事」。不容心思有偏移的空隙。屬神的兒女，每當躊躇不定， 你選擇站在自己的眼光，留在老我裡面？還是堅定站在神這邊，說什麼也不退守？耶穌為世人，為你我捨了所有。

祂向我們計算了什麼？我們又能還祂什麼？從今天起，每夜閉上眼睡覺前，每日張開眼迎接新的一天時，算一算手裡、口袋裡、心裡、各樣抉擇裡，到底還保留多少，還不願放下的有多少？恩典一直都在，只是靜待被發現、細細數算。

原文作者：MuMu，MuMu其他文章發表於晨星之光基金會心靈微聲部落格—MuMu隨手札記：www.lmsfstudio.org。觀看寇紹涵牧師講道與生活信仰節目請上Youtube頻道搜尋Light of Morning Star Studio/晨星之光，或Facebook搜尋：晨星之光。歡迎訂閱和分享晨星之光頻道。

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