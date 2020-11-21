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中興地板感恩節大酬賓

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中興地板展示的網紅打卡歐橡風情系列地板。
中興地板展示的網紅打卡歐橡風情系列地板。

橡木實木地板在中國被叫做櫟木地板，因為橡木具有耐腐蝕等優良特性，歐美國家常用橡木來儲藏紅酒。其實早在羅馬帝國時代，橡木實木地板就被皇室貴族所寵愛，用於皇宮地面的鋪設，著名的凡爾賽宮和羅浮宮，地上所鋪的就是橡木實木地板。

目前，市面上流行的仿古地板主要有手刮、拉絲、斑節等幾種風格。這裡介紹一下仿古拉絲地板：仿古風格對地板行當來說就遠遠不是單純地仿天然紋理那麽簡單，它是在展現木材本質特性之上再去實現木製品受大自然影響後日積月累形成的天然屬性。

使用仿古風格地板追求的是一種純自然的感覺，與以往木地板相比，仿古風格地板顯得厚重許多，它色彩多變，以重色、深色為主，在保留木材自有紋理基礎上，又人為地添加了斑節、表面起伏等「不和諧」元素。它所表現的是一種素面朝天的感覺，它堅信，只有統一之中包含不統一的元素才能讓地板真正實現自然的感覺，千篇一律的花色、紋理只能產生流水作業之嫌。

為實現地板的仿古效果，地板生產企業要在地板刷漆之前增加一道工序，即人工雕刻。拉絲地板很好。它最大的好處是美觀大方，比平面的高檔很多，但維護上會多花一點時間。拉絲地板是由進口防滑機，對地板面板的早、晚材質進行人工分揀，施以硬度各異的毛刷紋理拉絲處理，形成拉絲板面後勾勒出經典的紋理。

灣區的中興地板公司是中興集團下的一家子公司，服務灣區20個年頭，在家裝界有良好的口碑。目前有新到大量價廉物美的歐橡木可供選擇。感恩節的腳步臨近之際，歡迎新老客戶來店選購各樣地板，網紅打卡歐橡風情系列4折優惠，優質實木複合地板，100％防水SPC 地板、複合地板、竹地板等，20%折扣，外加精美工藝品贈送，多買多送，或成本價出貨。

家是幸福的源泉，是一天下來疲憊的身軀，能夠依靠的港灣。中心地板，讓最愛的人早點回家。中興地板新地址：2600 Lafayette St., Santa Clara, CA 95050。電話號碼：408-943-1818。

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