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昌興珠寶 Grand Seiko Sport SBGE系列腕錶

工商訊
Grand Seiko Sport系列腕錶結合了優異的運動性能以及品牌的細節講究，打造了具有GMT功能的運動腕錶。
Grand Seiko Sport系列腕錶結合了優異的運動性能以及品牌的細節講究，打造了具有GMT功能的運動腕錶。

Grand Seiko Sport系列腕錶結合了優異的運動腕錶性能以及品牌對腕錶的細節講究，打造了具有GMT功能的運動腕錶。兼具運動及奢華腕錶的造型外觀，精雕細琢每一個稜角與細節，搭配品牌引以為豪的Spring Drive機芯，並一次推出三款不同色系，提供藍、綠兩種冷暖色調，以及易於搭配的經典時尚黑可供選擇。

Sport SBGE253、255、257腕錶以40.5mm尺寸不銹鋼錶殼以及同材質錶鍊打造，採用黑色、藍色及綠色陶瓷錶圈，並分別搭配同色系太陽紋放射狀錶盤，外型亮眼且具標誌性。其亮色指針及時標皆覆以夜光塗層，和深色底盤形成鮮明對比，顯示清晰且識讀性高。

性能方面，錶款採用9R66 Spring Drive自動上鍊機芯，擁有動力儲存72小時，搭載雙時區顯示、日期顯示以及剩餘動力顯示功能，並能防水深200尺。

欲知詳情，請親臨昌興珠寶鐘鐘金行，灣區兩家旗艦店參觀選購：Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688或Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888；或登錄：www.chpremier.com。

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