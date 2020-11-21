萬通貸款購屋重貸套現直接審核快速通過

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隨著利率 持續下滑，無論是自住購屋、重貸、套現或是大、小額物業投資 ，目前利率已經來到了歷史新低點，如果您正考慮用房地產的現有淨值作抵押貸款 ，做投資置業或是合併債務，辦理套現貸款，無庸置疑的目前正是最佳時機。

GMCC萬通貸款銀行目前推出查收入大額貸款As of 11月16日2020年起，30年固定大額貸款利率2.875% no point. 2.916% APR。

貸款金額100萬，subject to approval ltv 50%，信用800，W-2，Primary cash out amount max 400K如有變動恕不另行通知。

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GMCC萬通貸款是一家直接放款銀行（Direct Lender)，9家分行遍佈南北加州，是加州最大的華人貸款公司。擁有專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，與近百家貸款投資機構合作，GMCC可內部審批放款 (all-in-house)提供每一位客戶專業的服務及最優惠的貸款方案。

GMCC萬通貸款精心創建的貸款平台，有數百種貸款項目，對應每位客戶貸款需求及條件，量身定製貸款方案。不論是買房、重貸、投資，本國人、查收入，都能夠客製適合方案。

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