大華超級市場感恩節特惠套餐隆重登場

每逢十一月第四個周四，美國 各地民眾便歡天喜地迎接最重要的傳統民俗節日──感恩節！今年的感恩節是11月26日是一年當中相當重要的節日，原意是為了感謝上天賜予的意外豐收。

時至今日，感恩節更是合家歡聚的節日，也是與親朋好友歡聚一堂，大華超市的熟食部特別推出「感恩節火雞特惠套餐」給廣大顧客，既省時又省力，分別有10至12人份210.88元的套餐A及6至8人份160.88元套餐B兩種供您選擇，菜色豐富美味，必定令您食指大動。

另外，香氣四溢的全隻傳統烤火雞僅售51.88元，另奉送火雞特調醬汁及炒麵一盤或12片饅頭。這中西結合的獨特料理必能令您吃在嘴裏，暖在心裏。以上感恩節套餐請提前兩天到大華超市熟食部預訂。

為了隆重迎接期待已久的感恩節，大華超市為顧客們精心準備了一系列的節日精選食品、上等香茗、各類送禮名酒，如：名貴佳釀路易十三、香醇的馬爹利V.S.O.P、人頭馬X.O干邑及各款優質紅白餐酒都是顧客們送禮之首選，讓您與親朋好友相聚的同時向彼此表達心中感謝之意。

節日期間，大華超市向你捎來暖心問候並推出節日禮卡特惠，從即日起至11月30日期間，凡購物滿20元，即可以97元的優惠價格購買價值99元節日禮卡。特惠節日禮品卡數量有限，售完即止。

大華超級市場全體同仁祝大家感恩節快樂，我們期待您的到來。更多詳情請親臨大華超市各分店，或瀏覽網址：wwww.99ranch.com。