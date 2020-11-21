U.S.Bank 全美銀行多元文化品牌活動重建社區

U.S. Bank 全美銀行社區合作活動將言語化為行動。

U.S. Bank全美銀行近期推出全新活動，旨在接觸多元文化的受眾，特別是黑人 、西班牙裔和亞太裔消費者。活動標語是「將言語化為行動」(Turning talk into action)。該活動包括在五個市場發行數位及紙本廣告、社群媒體 和捐助：芝加哥、辛辛那提、洛杉磯、聖地牙哥和舊金山。活動目標是促進人們對於重要理財資源的瞭解。本活動引導人們前往對應的活動網站，其中有更多的理財資源。

U.S. Bank全美銀行行銷長Beth McDonnell 說：「多元文化社區在財務及文化雙方面均受到Covid-19疫情的重擊。我們的責任是主動協助多元文化消費者和社區，幫助他們恢復並重建近期和長期的財務狀況。此活動只不過是我們設法接觸這些社區的方式之一。」經營困難的小型企業、被資遣或暫時解僱的人士，或任何正努力達成收支平衡的人士，該網站都將引導他們前往重要的Covid-19救濟計畫、實用的財務類文章、小秘訣和免費的財務健全網路研討會系列。

網站提供英文和西班牙文版，也鼓勵使用者透過電話或親自到場尋求一對一的行員協助。此外，U.S. Bank全美銀行為說英語及說西班牙語的消費者免費提供一系列的財務健全研討會。U.S. Bank 全美銀行亦贊助 BET Hip Hop Awards等活動。它在多個新聞網站上刊登廣告，包括與Univision的合作關係。

除了本活動的消費者與企業資源以外，U.S. Bank全美銀行透過多次捐助會協助提供消費者財務教育、支持性住宅資源和小型企業技術協助的地方性非營利組織，以凸顯我們透過迅速和實質的反應，持續不斷地投入社區事務中。本活動包括在一般營運支援補助金外，搭配的額外財務支援，讓位於服務不足的社區之非營利合作夥伴能增加其服務內容，並隨時準備好以滿足重要的社區需求。該額外支援的受益方包含給洛杉磯郡Neighborhood Housing Services、芝加哥 Mercy Housing Lakefront，和舊金山Asian Pacific Fund的企業捐獻。

該銀行亦努力投資 黑人企業，強化黑人擁有的企業及對抗種族歧視，從未如此重要過。當該活動努力接觸多元文化消費者和社區時，U.S. Bank全美銀行也致力於財務發展，以做出持續性的改變。隨著全國各地種族關係日益緊繃，U.S. Bank全美銀行承諾投注1億1600萬元，推動解決社會和經濟不平等的倡議和投資，希望能促成改變。再者，該銀行致力實現平等，雖然疫情要求我們保持六英尺距離，但U.S. Bank 全美銀行已和所服務的社區站在同一陣線。U.S. Bank全美銀行比過去更加致力於建立多元、平等、相互包容的世界。

U.S. Bank全美銀為U.S. Bank National Association的母公司，擁有超過7萬名員工與5470億元的資產（截至 2020年6月30日），也是美國第五大商業銀行。銀行總部位於明尼亞波利斯，其關係團隊、分行和提款機網絡結合行動及線上工具，讓客戶隨時隨地辦理他們的銀行業務。

U.S. Bank全美銀行是眾所信賴的金融業務合作夥伴，致力於服務美國境內及全球各地過百萬的零售、商業、財富管理、支付、商務及企業、及投資服務等領域的客戶，而這份承諾獲得Ethisphere Institute道德村協會的認可，把該銀行列為 2020年全球最具商業道德的公司。若要取得更多資源，瞭解U.S. Bank全美銀行如何為多元社區創造機會以達到其財務目標，請造訪 usbank.com/action。

關於U.S. Bank全美銀行瀏覽U.S. Bank全美銀行網站：www.usbank.com，或在社群媒體上追蹤我們的動態，隨時掌握本公司最新消息。本活動的相應網站：www.usbank.com/financialiq/landing-page/turning-talk-into-action.html。