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如何做好遺產信託和長期護理規劃

工商訊
精英理財的總裁黃曉東先生。
精英理財的總裁黃曉東先生。

精英理財本月的財經講座邀請到精通遺產規劃的李曉薇律師，李曉薇律師是rui attorneys睿誠律師事務所的創始合夥人。睿誠律師事務所位於美國矽谷，專精遺產信託、稅務規劃以及房地產開發等領域。李曉薇律師具有中美兩國的教育背景和實踐經驗，她目前主要從事信託和遺產傳承、商業傳承、國際人士資產規劃以及財產保護等法律業務，尤其擅長規劃和設計家庭有限合夥、不可撤銷信託、朝代信託以及關聯公司/合夥等資產傳承和財產保護架構。

本月網上講座內容：為什麼在美國生活信託是必須的？哪些資產可以放入信託，哪些資產不需要放入信託？如何使用信託來管理和控制您的資產？如何使用信託來保護未成年子女的利益？外國人在美國購置資產有哪些需要注意的事項？

本次講座同時講大家關心的長期護理保險。新冠肺炎繼續在美國蔓延，美國已有超過1000多萬人受感染，有23萬多人死亡，因為46%死亡都發生在老人院，現在大家對長期照顧保險的需求大增，特別是可以在家護理的長照保險很受歡迎。我們給大家介紹可在家護理而且100%理賠的長照保險。

據官方統計，65歲以上的美國人有70%在走之前要用到長期護理。長期護理通常要5至8年的時間，包括中風，癌症及老人癡呆症或只是老了行動不方便等，都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在7000到8000元，如果要5至10年將花費80萬到100萬。

精英理財是長期護理保險的專家，代理多種長期護理保險，經詳細比較，現在特別給廣大華人讀者推薦性價比最高的長期護理保險：

一、夫婦兩人合買保單，保費只付一單，兩人都有長期護理保障！獨家提供的附約可保兩人長期護理保障終身，理賠金額無上限！如果將來用不到長期護理則有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！而且這種保險包括100%的在家護理！

二、和傳統的長期護理保險不同，這種保險保費是固定不會漲的，而且保費可一筆付清或分10年或20年付。

三、如果你滿60歲，保費可以用退休帳戶的錢支付。舉例如果你從IRA或401K轉十萬元來買長照保險，你不會繳一大筆稅，而是分十年讓你每年繳一點，同時也讓你滿足了每年的最低提款要求也買了長期護理保險，一舉兩得！

四、很多人曾經被保險公司拒保，我們可能是少數能讓你成保的公司，如果有三高，糖尿病，B型肝炎帶菌，紅斑性狼瘡或骨質疏鬆等病都可接受。

請參加我們11月21日和11月28日兩個周六下五2點至3點舉辦的網上講座，我們會同時介紹長期護理保險和年金！報名請電：408-466-0233，找梁小姐。或者發電郵給我們取得網上講座的連接：[email protected]

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