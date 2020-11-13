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麥當勞搭配DoorDash免費送餐服務

工商訊
只要點餐消費滿20元，麥當勞就提供免費DoorDash送餐服務。
只要點餐消費滿20元，麥當勞就提供免費DoorDash送餐服務。

在11月接下來的兩星期中，只要點餐消費滿20元，麥當勞就提供免費DoorDash送餐服務。請使用DoorDash應用程式並鍵入NIGHTIN，點選麥當勞美食。

超人氣玩家Becca和Marlin Ramsey Chan將分別在11月14日和11月21日分別主持麥當勞送餐服務個人直播節目，與粉絲同樂，並展示他們的電玩遊戲技巧。歡迎您屆時通過DoorDash使用麥當勞送餐服務，與Becca和Marlin共享您最喜愛的電玩遊戲和麥當勞餐點。

直播細節：與Becca Tilts共享的麥當勞送餐服務直播時間是2020年11月14日東岸時間下午2時；與Marlin Ramsey Chan共享的麥當勞送餐服務直播時間是2020年11月21日東岸時間下午2時。

0元免費送餐優惠僅在DoorDash應用程式上有效。餐點價格可能高於堂食。適用限制條款和服務費用。請使用NIGHIN優惠碼。只限周末優惠期至11月22日20年為止。Terms：drd.sh/qnAXuU。

McDonald's以高質量食材多樣化菜單每天服務超過2500萬顧客。美國麥當勞1萬4000家餐廳中超過百分之95由男女企業家獨立擁有和經營。

欲知詳情，請登入：www.mcdonalds.com，或通過推特追蹤Twitter：@McDonalds，或參考臉書專頁：www.facebook.com/mcdonalds。

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