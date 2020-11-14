Smile Plant Dental Clinic最佳專業治療服務

Dr. Tony Lebar（右）和Dr. Joseph Kim, DDS（左）。

Tony Lebar博士於今年1月份在聖塔克拉拉開設了Smile Plant診所。1986年到2000年期間，Lebar博士擁有並管理著聖塔克拉拉牙科集團。之後，除了不斷鑽研牙科領域，擁有工程學背景的Lebar博士也在半導體行業擔任了20年的工程師，還曾向如三星和LG等韓國大型科技公司提供自己開發的半導體設備。

作為一位資深牙醫，Lebar博士了解患者的痛苦，並注意到人工牙根領域的顯著進步，決定提供以新植牙技術為主的治療，與以植牙手術聞名且備受尊敬的牙醫Joseph Kim一起開設了Smile Plant Dental Clinic，致力於提供最佳植牙治療服務。

Smile Plant自豪地推薦由專攻植牙領域的韓國公司Ino Bio Surge（IBS）開發的知名微創植牙治療法MagiCore。IBS擁有60多項專利，是世界第四大擁有與植牙相關專利最多的公司。備受關注的新一代植牙標準MagiCore被譽為韓國多數牙醫想要使用的植牙系統。

曾為工程師及整牙醫師的IBS首席執行官Jewon Wang，於2008年開發並商業化了世界上第一種微創植牙外科手術方法「Magic Surgical System」，針對該手術方法量身定製的微創植體MagiCore。Lebar博士注意到了「IBS牙科植入物」的潛力，選擇用MagiCore為患者提供優質治療，並將先進的牙科技術推廣到更廣泛的人群。

傳統的植牙方法是切開牙齦組織約牙齒長度的3倍，在骨頭上鑽孔植入人工牙根，再將牙齦縫合。若切口的面積或出血量預計較大，此方法則不可用於有糖尿病、高血壓 、癌症 或其他疾病的患者。

MagiCore的核心原理是最小的侵入，可將切口長度最小化到5mm以下，適用於任何患者，為患者增加了治療選擇，還大大減少了整個植牙過程所需的時間。患者可在同一天內完成拔牙及植牙的治療，減少了患者的焦慮感，也因幾乎沒有發炎或疼痛的感覺，患者可在手術後立即恢復日常生活。

Smile Plant通過一系列專業教育研討會和研究，帶頭普及微創植牙系統，定期舉辦現場外科手術培訓課程。全球已有1700名牙醫參加了微創植牙的虛擬研究。Smile Plant還提供其他各種牙科植入系統，並針對每個患者的病情和情況提供個人化諮詢，旨在提供最佳的牙科服務。專業的技術及一流的服務，使Smile Plant盡管在疫情影響下，在開業兩個月內就接待了100多名患者。

Lebar博士希望IBS植入物將來成為牙科植入物的新標準，通過延長種植牙本身的壽命，成為患者健康的終生伴侶。20年前接受過Lebar博士治療的許多患者都回到了Smile Plant，這也反映了患者對Lebar博士的信任。Lebar博士說：「作為一名牙醫，能看到我的老病人回到我身邊，我感到非常自豪。能夠利用我的專業知識為亞裔美國 人社區做出貢獻，我感到很興奮。」

地址：1240 Scott Blvd, Santa Clara, CA 95050，電話：408-610-9963，網站：www.TheSmilePlant.com，營業時間：周一及周五，上午9時至下午4時；周二至周四，上午9時至下午6時；周六和周日休息。