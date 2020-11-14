聯邦保險轉換期已過一半疫情期間聯邦保險的變化

疫情期間為減少面對面的接觸，而多種電腦申請聯邦保險並安排看診。

又到一年一度聯邦保險 轉換期了，今年因為疫情 的影響，聯邦保險卡的申請進度緩慢，社安機構預約時間拉長，電話很難接通，寄出的資料如石沈大海，只能苦苦等待。

所以建議即將滿65歲要申請聯邦保險Medicare紅藍卡人士，盡量在生日前提早三個月申請，以便能有最充足的時間在65歲生日前拿到Medicare Part A和Part B保險，從而去選擇加入Part C聯邦優勢計畫或supplement聯邦補充計畫，加Part D處方藥保險計畫。

疫情使很多人失去工作，或是決定提早退休，如果您已滿65歲，必須馬上申請Medicare Part B，即使公司有給COBRA保險，也不能當成primary insurance主要保險，如果您繼續使用COBRA，會有延遲申請Part B保險的罰款，並且有可能被COBRA追回為您付出的醫療費，而蒙受重大的財務損失。

一般聯邦保險supplement補充計畫公司，給予Part B新申請人6個月時間，不查病歷，保證接受的優待期，如果你的 Part B開始生效超過6個月了，現在一些保險公司有推出特別活動，在2月底以前不查病歷，這對一些因為有病史而不能通過病歷檢查的申請者是一大福音，如有需要可把握機會轉到supplement保險。

而原來就有補充計畫保險者，更可以趁這個時間比較你的保費 ，看是否仍然是最適合的，或許多年以前加入的保險因為年紀調漲保費，已經不堪負荷，轉換保險可以節省保費，甚至獲得更多福利。

2021年的 Part C HMO 聯邦優勢計畫，保費和福利是歷年來僅見的，很多計畫都提供0元月費的方案，不但共付金減低，福利增加更是明年的趨勢，在聯邦保險轉換期中，可請經紀人幫您介紹和比較，選擇一個最適合的保險，以得到最佳利益，這是您的權利。

除了月費的考量，還要看您選的計畫是否有強大的醫療團隊可供選擇？新的保險是否有包您的處方藥？自付額是否太高？這個保險計畫得到幾顆星的評價？都是要考慮的地方。

疫情期間各保險公司因應社交距離的規定，盡量避免面對面的接觸，以確保長者的健康安全，而有設計各種電腦申請的方式，可用電郵或電話簽名。

詳情請聯繫senior health insurance specialist - Mei Lee。Mei Lee擁有20年醫療管理經驗，是專業的聯邦保險執照經紀人，為您挑選最適合的計畫，獲得最佳醫療照顧，改善健康。請電：WSBC insurance services408-515-5267，您比以前更需要瞭解您的權益，為您個人的保障做好萬全的準備。