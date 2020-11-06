我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當選只差一步 白登：保持冷靜 我們會贏得大選

對照川普指控舞弊 馬侃2008敗選感言瘋傳

庭福律師事務所精通稅務與理財

工商訊
庭福律師事務所經理王中華(Howard Wong)精通國，粵，英，越多種語言，也具有30多年的房地產與貸款經驗。
庭福律師事務所經理王中華(Howard Wong)精通國，粵，英，越多種語言，也具有30多年的房地產與貸款經驗。

位於灣區聖荷西的杜律師不但擁有20幾年法律訴訟經驗，杜律師還擁有企管，稅法，會計，社會政治等多項碩士學位，他精通稅務與理財的豐富知識。

我們華人的觀念是「安居樂業」，大多數勤儉持家，辛辛苦苦積蓄一些血汗錢，幾十年前就買下房子，很多人每天還剪著優待券（coupon），就為了省幾塊錢。可是有時候我們只會留意一些小錢，而忽略了上萬的省錢計畫。

杜律師說：我們買房子或者重新貸款的時候，往往不知不覺隨便的選擇了一個對自己很不利的產權企名方式，它就是Joint Tenants。

如果你們擁有房子，請你花點時間去查看你們的屋契（Grant Deed），如果企名方式是「某某夫妻 as Joint Tenants」的話，請你馬上與有理財和法律經驗的律師聯絡。因為這可能關乎你們幾十萬的稅務得失。

美國不但要懂得賺錢，還要懂得運用美國複雜的稅務法律來省稅，如果不知道稅法或者聽說了而遲遲不採取行動，拖泥帶水，等到事情發生後才發覺太晚而後悔莫及。

有產階級的華人應該對這幾個英文字有深入的瞭解：Probate，Joint Tenants，Living Trust。未雨綢繆不只是千萬富翁或者億萬富翁的事，而我們普羅大眾只要在灣區擁有一棟房子，目前市價也不會低過百萬。如果沒有事前找律師規劃好，一旦發生意外，房子的產權就要經過法庭的產權認證（Probate），一棟100萬市值的房子，法庭指定的律師費用就要超過2萬多元，大家記住這費用與房子的淨值無關。還沒有談到私隱權，死者家人還要在法律專欄報紙刊登某某夫妻死後留下的遺產清單，好讓其他人有機會來索取其應有的部分財產，例如私生子等問題。

杜律師勸告我們將要退休的父母們，千萬要慎重，不要急著將房子轉讓給孩子，第一防止孩子們變心，忤逆的孩子拿到產權後，把父母轟出去，父母變成無家可歸，這種悲劇發生太多了。第二還有省稅的問題，因為每個人的情況與需求不一樣，最好與律師詳細的商談。

你要進一步瞭解怎樣避免法庭認證的程序，或者節省上萬的稅錢嗎？庭福律師事務所經理Howard Wong王中華，精通國、粵、英、越多種語言為僑胞服務，王先生也具有30多年的房地產與貸款經驗。詳情請電：408-690-3688聯絡與杜律師免費諮詢。

庭福律師事務所（Do Dinh Phuc Law Office）地址：181 S King Rd, San Jose, CA 95116。

編輯推薦

美國 貸款 灣區

上一則

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

延伸閱讀

全加州灣區最藍 舊金山僅12%投川普

全加州灣區最藍 舊金山僅12%投川普
灣區確診新增753例 添5死

灣區確診新增753例 添5死
年輕投資者 多向電腦尋求財務協助

年輕投資者 多向電腦尋求財務協助
灣區半年來第一場雨 周末將來臨

灣區半年來第一場雨 周末將來臨
嘉音理財分析購買年金好處多

嘉音理財分析購買年金好處多
Equitable Advisors誠聘金融理財顧問選對職業之路，改變命運！

Equitable Advisors誠聘金融理財顧問選對職業之路，改變命運！

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
「美國防疫隊長」佛奇(Anthony Fauci)30日與矽谷領袖視訊對談時說，全美單日確診人數很快就會破10萬。右上是佛奇, 左上是矽谷領導集團CEO湯馬斯(Ahmad Thomas), 左下是聖他克拉拉縣衛生主任柯迪。(電視新聞截圖)

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

2020-10-31 00:27
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
喬治亞州起變化！白登超車川普 領先917票

喬治亞州起變化！白登超車川普 領先917票