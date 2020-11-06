庭福律師事務所精通稅務與理財

庭福律師事務所經理王中華(Howard Wong)精通國，粵，英，越多種語言，也具有30多年的房地產與貸款經驗。

位於灣區 聖荷西的杜律師不但擁有20幾年法律訴訟經驗，杜律師還擁有企管，稅法，會計，社會政治等多項碩士學位，他精通稅務與理財的豐富知識。

我們華人的觀念是「安居樂業」，大多數勤儉持家，辛辛苦苦積蓄一些血汗錢，幾十年前就買下房子，很多人每天還剪著優待券（coupon），就為了省幾塊錢。可是有時候我們只會留意一些小錢，而忽略了上萬的省錢計畫。

杜律師說：我們買房子或者重新貸款 的時候，往往不知不覺隨便的選擇了一個對自己很不利的產權企名方式，它就是Joint Tenants。

如果你們擁有房子，請你花點時間去查看你們的屋契（Grant Deed），如果企名方式是「某某夫妻 as Joint Tenants」的話，請你馬上與有理財和法律經驗的律師聯絡。因為這可能關乎你們幾十萬的稅務得失。

在美國 不但要懂得賺錢，還要懂得運用美國複雜的稅務法律來省稅，如果不知道稅法或者聽說了而遲遲不採取行動，拖泥帶水，等到事情發生後才發覺太晚而後悔莫及。

有產階級的華人應該對這幾個英文字有深入的瞭解：Probate，Joint Tenants，Living Trust。未雨綢繆不只是千萬富翁或者億萬富翁的事，而我們普羅大眾只要在灣區擁有一棟房子，目前市價也不會低過百萬。如果沒有事前找律師規劃好，一旦發生意外，房子的產權就要經過法庭的產權認證（Probate），一棟100萬市值的房子，法庭指定的律師費用就要超過2萬多元，大家記住這費用與房子的淨值無關。還沒有談到私隱權，死者家人還要在法律專欄報紙刊登某某夫妻死後留下的遺產清單，好讓其他人有機會來索取其應有的部分財產，例如私生子等問題。

杜律師勸告我們將要退休的父母們，千萬要慎重，不要急著將房子轉讓給孩子，第一防止孩子們變心，忤逆的孩子拿到產權後，把父母轟出去，父母變成無家可歸，這種悲劇發生太多了。第二還有省稅的問題，因為每個人的情況與需求不一樣，最好與律師詳細的商談。

你要進一步瞭解怎樣避免法庭認證的程序，或者節省上萬的稅錢嗎？庭福律師事務所經理Howard Wong王中華，精通國、粵、英、越多種語言為僑胞服務，王先生也具有30多年的房地產與貸款經驗。詳情請電：408-690-3688聯絡與杜律師免費諮詢。

庭福律師事務所（Do Dinh Phuc Law Office）地址：181 S King Rd, San Jose, CA 95116。