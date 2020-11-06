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加州五系中醫藥大學12日下午4時舉辦網上說明會

工商訊
加州五系中醫藥大學，優良的校園文化與學習風氣。
加州五系中醫藥大學，優良的校園文化與學習風氣。

加州五系中醫藥大學11月12日（周四）太平洋時間下午4時，將舉辦一場中英文雙語網上說明會，該校招生服務人員，將以中英文雙語線上說明與解答，有意者，歡迎線上報名：FiveBranches.edu/d。

本次說明會中的重頭戲是，加州五系中醫藥大學提供如何成為一位合格的中醫碩博士雙學位，教學上採用中英文雙語課程，循序漸進，是晉升中醫碩士博士雙學位的最佳時機了。加州五系中醫藥大學的中文DTCM課程/學位，已於2020年6月份獲得ACAOM全面認證。

11月12日，加州五系中醫藥大學的中英文雙語網上說明會的重點：一、懂得用傳統醫學，保護自己和家人。二、對社區的關心，可成為職業，惠及終身。三、採用線上加線下課混合教學模式。最後會與線上同學提供互動，線上問題與解答：同學和校友分享為什麼要學習中醫和針灸？中文課程和學位問題與解答。

2018年，加州五系中醫藥大學學校課程，通過針灸及東方醫學教育認證委員會（ACAOM）認可，及加州針灸局、全國針灸與東方醫學認證委員會（NCCAOM）等機構審核認證，成為南灣唯一一所7年認證的中醫藥大學，該校學生畢業後具備參加中醫針灸師執照考試資格。

豐富的校友服務與就業資源，要畢業不等於失業，得看學校的校友服務與網絡是否發達。加州五系中醫藥大學健全的校友網路平台，提供校友免費刊登診所訊息，提高曝光率供需要的民眾查詢；也提供職缺刊登服務，供校友們刊登或尋找工作優良的校園文化與學習風氣，校內的學習氣氛與師生間的互動，同學們之間是否能夠成為彼此學習中醫道路上的好同伴、未來行醫的好夥伴，都可從學校文化中一窺端倪。加州五系課堂上、校園內常見同學們一同讀書學習，活潑向學的校園風氣，將來畢業後在中醫領域裡成為合作好夥伴，是加州五系堅強的軟實力。

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