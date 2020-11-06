Willow Glen優質住宅 推出上市

位於 102 Ardis Dr, San Jose 的優質住宅推出上市。

我是Sophie Tsang，專精灣區房地產買賣。總統大選結束，經濟情勢逐漸明朗，可以沉澱下來好好規劃未來的生活。由於新冠病毒的疫情 ，許多人居家工作，不少人們由於不同的因素遷徙到全國各個地方，可能是換取更多的空間，或是想與家人更接近等理由。本周我們推出一棟位於聖荷西 Willow Glen地區的優質住宅，是位於矽谷 的科技人士不可錯過的選擇。地址是2102 Ardis Dr, San Jose, CA 95125，離San Jose市區的Google開發項目很近，交通便利，可輕鬆進入87號快速道路前往聖荷西國際機場或並連接280號高速公路到矽谷高科技公司。附近生活環境很寧靜，每逢特別節日都會有應景的裝飾，是一個很溫馨的理想家園。

這棟兩層樓的住宅是客製化特別設計，建於2008年而且屋況維持的很好，生活空間有3121平方英呎，規劃了6間臥室4套衛浴，其中位於一樓的是帶衛浴的套房，可做為訪客或長輩使用。特別設計的華麗門廳顯得很大氣，也有正式接待賓客的餐廳，挑高的天花板搭配內嵌式的燈光照明讓室內空間更為舒適。廚房有中島，採用花崗岩枱面、不鏽鋼電器及訂製的櫥櫃，旁邊有早餐區並連接家庭起居室，生活動線設計方便；家庭起居室有壁爐並可觀賞庭園景緻，採光明亮。

主臥室位於二樓，有大型的步入式及第二個衣帽間，寬敞的浴室有淋浴間及浴缸，陽台可以俯瞰庭園；還有3間寬敞的臥室，均可擺放書桌供家庭成員辦公工作或進行遠程學習，雙洗臉台的浴室使用方便，因應現階段的疫情需求。車庫與主建築分開，並加蓋了一間套房，可做為分租用途或不受打擾的辧公空間。車庫有電動車充電設備，也有第二個洗衣空間，特別長的車道可以停放RV或是遊艇。

位於2102 Ardis Dr, San Jose, CA 95125的這棟高級住宅，訂價248萬8000元，由Listing Agent Sophie Tsang負責上市銷售。上周剛上市，請打電話了解詳情並預約參觀，或上網瀏覽：2102ardis.com。全國頂尖經紀人Sophie Tsang專精矽谷房屋買賣、2006至2019年連續榮獲總裁獎，聯繫電話號碼是408-667-3171。